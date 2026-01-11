Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το βίντεο με τις μίζες, οι απαιτήσεις των κομμάτων και η αμυντική συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το βίντεο με τις μίζες, οι απαιτήσεις των κομμάτων και η αμυντική συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ

 11.01.2026 - 12:05
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το βίντεο με τις μίζες, οι απαιτήσεις των κομμάτων και η αμυντική συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ

Το βίντεο που διέρρευσε με ισχυρισμούς για παράνομες χρηματοδοτήσεις και τα όσα λέγονται από το Προεδρικό Μέγαρο για υβριδική επίθεση και στημένη προπαγάνδα, αλλά και οι απαιτήσεις κομμάτων για πλήρη διερεύνηση απασχολούν και σήμερα τα πρωτοσέλιδα του Τύπου. Αναφορά γίνεται και στη συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο "Χρήμα, συγγενείς και η Δημοκρατία που υποχωρεί" και γράφει ότι η ουσία είναι τι λέγεται, τι δεν διαψεύδεται και γιατί απαιτείται διερεύνηση. Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο κίνδυνος να εμπλακεί ο Τραμπ στο Κυπριακό παραμονεύει, υπό το φως του πώς έδρασε στη Βενεζουέλα. Η "Α" αναφέρεται και στα χιόνια που σκέπασαν τις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

"Το βίντεο που καίει τον Χριστοδουλίδη και εξευτελίζει το κράτος" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρει ότι ο Πρόεδρος πρέπει μάλλον να σκεφτεί και το ενδεχόμενο παραίτησής του αφού στο όνομά του διαπράττονται ακόμη και ποινικά αδικήματα. Αλλού γράφει ότι σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε, η Κύπρος είναι πόλος έλξης για ξένους φοιτητές. Γράφει επίσης ότι από το 2021 'αραχνιάζει' το νομοσχέδιο για άρσης της ασυλίας.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Νέα έργα και εξοπλισμοί" και ένδειξη αποκαλυπτικό στο κύριό του θέμα γράφει για τους άξονες της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ με επενδύσεις εκατομμυρίων στην Πάφο και το Μαρί. Σε άλλο ρεπορτάζ του αναφέρει ότι κλείνει την στρόφιγγα της ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ η Αστυνομία, με συνειδητό έλεγχο στη ροή πληροφοριών. Ο "Φ" γράφει αλλού ότι ανοίγει η βεντάλια της αστυνομικής διερεύνησης για το επίμαχο βίντεο με τις επενδύσεις.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Το σκάνδαλο καταγράφεται με εικόνα, ήχο και πρωταγωνιστές" και αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ απέστειλε επιστολές σε Εισαγγελέα, Αρχή Κατά της Διαφθοράς και Αστυνομία για το επίμαχο βίντεο. Γράφει αλλού ότι είναι βαρύ πλήγμα για τους αγρότες η συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Σε άλλο θέμα η "Χ" προβάλλει το θέμα της έμφυλης βίας και τα θεσμικά κενά που καταγράφονται.

Η αγγλόγλωσση ''Sunday Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Βαθαίνει το μυστήριο γύρω από το βίντεο που διέρρευσε" και γράφει ότι εγείρονται ερωτήματα για το ποιος βρίσκεται πίσω από τη διαρροή με ειδικούς να δίνουν τις δικές τους εξηγήσεις. Γράφει αλλού ότι σε ντοκιμαντέρ του Channel 4 προβάλλονται ισχυρισμοί για εκμετάλλευση γυναικών στην Αγία Νάπα. Αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των κλαμπ στην Κύπρο με αφορμή τη φωτιά στο Κραν Μοντανά.

Η εβδομαδιαία "Η Καθημερινή της Κυριακής" με τίτλο "Πρόεδρος χωρίς ηθικό πλεονέκτημα" γράφει στο κύριό της θέμα ότι οι κραυγαλέοι ερασιτεχνισμοί των συνεργατών του εκθέτουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη και διασύρουν την Κύπρο. Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρεται στους χειρισμούς της Ευρώπης στα όσα διαδραματίζονται στη Βενεζουέλα. Επίσης προβάλλει τις διεργασίες στα κόμματα και τα διάφορα σενάρια εν μέσω εξελίξεων.

Η εβδομαδιαία "Η Σημερινή της Κυριακής" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Βήμα-βήμα πώς στήθηκε η παγίδα των 'επενδυτών'" και γράφει ότι Ρωσία και Τουρκία είναι ύποπτες για υβριδική επίθεση και ότι η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις και αφήνει αιχμές. Αλλού αναφέρεται στο λάθος Μητσοτάκη στην ΕΕ για τον GSI και πως το θέμα έγινε διμερές μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγινε «ροζ» η λίμνη Παραλιμνίου – Γέμισε με φλαμίνγκο – Μαγικές εικόνες
Τροχαίο τα ξημερώματα: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα από τη σύγκρουση – Δύο άτομα στο νοσοκομείο
Ανησυχία για νέα έξαρση εποχιακών λοιμώξεων - Νοσηλεύεται ένα παιδί με RSV στο Μακάρειο - Τι να προσέξουν οι γονείς
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε όχημα σε πάρκινγκ και έγινε «καπνός» – Έκκληση για πληροφορίες – Δείτε φωτογραφίες
Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε 55χρονος την ώρα ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο - Σε κατάσταση σοκ οι θαμώνες
Επίμαχο βίντεο: Αναμένονται εξελίξεις – Το όνομα του φερόμενου επενδυτή – Νέος κύκλος καταθέσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επίμαχο βίντεο: Συνδρομή από το εξωτερικό ζήτησε η Λευκωσία - Αναμένονται οι επιστημονικές εκθέσεις της Αστυνομίας

 11.01.2026 - 11:56
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Θεοφάνους για Eurovision: Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης - Δείτε βίντεο

 11.01.2026 - 12:10
Το βίντεο που «ράγισε» το αφήγημα της διαφάνειας και άφησε το Προεδρικό εκτεθειμένο - Ρωγμές στο κυβερνητικό μέτωπο

Το βίντεο που «ράγισε» το αφήγημα της διαφάνειας και άφησε το Προεδρικό εκτεθειμένο - Ρωγμές στο κυβερνητικό μέτωπο

Η διαρροή του επίμαχου βίντεο στην πλατφόρμα Χ, από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», δεν αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής φθοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το βίντεο που «ράγισε» το αφήγημα της διαφάνειας και άφησε το Προεδρικό εκτεθειμένο - Ρωγμές στο κυβερνητικό μέτωπο

Το βίντεο που «ράγισε» το αφήγημα της διαφάνειας και άφησε το Προεδρικό εκτεθειμένο - Ρωγμές στο κυβερνητικό μέτωπο

  •  11.01.2026 - 07:32
Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

  •  11.01.2026 - 13:26
Επίμαχο βίντεο: Συνδρομή από το εξωτερικό ζήτησε η Λευκωσία - Αναμένονται οι επιστημονικές εκθέσεις της Αστυνομίας

Επίμαχο βίντεο: Συνδρομή από το εξωτερικό ζήτησε η Λευκωσία - Αναμένονται οι επιστημονικές εκθέσεις της Αστυνομίας

  •  11.01.2026 - 11:56
Και τραυματίας και… στη φυλακή: Στο νοσοκομείο 39χρονος μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα – Του πέρασαν χειροπέδες για ναρκωτικά

Και τραυματίας και… στη φυλακή: Στο νοσοκομείο 39χρονος μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα – Του πέρασαν χειροπέδες για ναρκωτικά

  •  11.01.2026 - 12:22
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες με χαλάζι και πυκνή χιονόπτωση – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες με χαλάζι και πυκνή χιονόπτωση – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  11.01.2026 - 13:14
Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

  •  11.01.2026 - 13:03
Ομόνοια: Περιμένοντας τα νεότερα για Σεμέδο και την απόφαση Μπεργκ για Ντιουνκού

Ομόνοια: Περιμένοντας τα νεότερα για Σεμέδο και την απόφαση Μπεργκ για Ντιουνκού

  •  11.01.2026 - 12:50
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε όχημα σε πάρκινγκ και έγινε «καπνός» – Έκκληση για πληροφορίες – Δείτε φωτογραφίες

«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε όχημα σε πάρκινγκ και έγινε «καπνός» – Έκκληση για πληροφορίες – Δείτε φωτογραφίες

  •  11.01.2026 - 10:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα