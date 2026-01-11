Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το βίντεο με τις μίζες, οι απαιτήσεις των κομμάτων και η αμυντική συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο "Χρήμα, συγγενείς και η Δημοκρατία που υποχωρεί" και γράφει ότι η ουσία είναι τι λέγεται, τι δεν διαψεύδεται και γιατί απαιτείται διερεύνηση. Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο κίνδυνος να εμπλακεί ο Τραμπ στο Κυπριακό παραμονεύει, υπό το φως του πώς έδρασε στη Βενεζουέλα. Η "Α" αναφέρεται και στα χιόνια που σκέπασαν τις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

"Το βίντεο που καίει τον Χριστοδουλίδη και εξευτελίζει το κράτος" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρει ότι ο Πρόεδρος πρέπει μάλλον να σκεφτεί και το ενδεχόμενο παραίτησής του αφού στο όνομά του διαπράττονται ακόμη και ποινικά αδικήματα. Αλλού γράφει ότι σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε, η Κύπρος είναι πόλος έλξης για ξένους φοιτητές. Γράφει επίσης ότι από το 2021 'αραχνιάζει' το νομοσχέδιο για άρσης της ασυλίας.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Νέα έργα και εξοπλισμοί" και ένδειξη αποκαλυπτικό στο κύριό του θέμα γράφει για τους άξονες της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ με επενδύσεις εκατομμυρίων στην Πάφο και το Μαρί. Σε άλλο ρεπορτάζ του αναφέρει ότι κλείνει την στρόφιγγα της ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ η Αστυνομία, με συνειδητό έλεγχο στη ροή πληροφοριών. Ο "Φ" γράφει αλλού ότι ανοίγει η βεντάλια της αστυνομικής διερεύνησης για το επίμαχο βίντεο με τις επενδύσεις.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Το σκάνδαλο καταγράφεται με εικόνα, ήχο και πρωταγωνιστές" και αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ απέστειλε επιστολές σε Εισαγγελέα, Αρχή Κατά της Διαφθοράς και Αστυνομία για το επίμαχο βίντεο. Γράφει αλλού ότι είναι βαρύ πλήγμα για τους αγρότες η συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Σε άλλο θέμα η "Χ" προβάλλει το θέμα της έμφυλης βίας και τα θεσμικά κενά που καταγράφονται.

Η αγγλόγλωσση ''Sunday Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Βαθαίνει το μυστήριο γύρω από το βίντεο που διέρρευσε" και γράφει ότι εγείρονται ερωτήματα για το ποιος βρίσκεται πίσω από τη διαρροή με ειδικούς να δίνουν τις δικές τους εξηγήσεις. Γράφει αλλού ότι σε ντοκιμαντέρ του Channel 4 προβάλλονται ισχυρισμοί για εκμετάλλευση γυναικών στην Αγία Νάπα. Αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των κλαμπ στην Κύπρο με αφορμή τη φωτιά στο Κραν Μοντανά.

Η εβδομαδιαία "Η Καθημερινή της Κυριακής" με τίτλο "Πρόεδρος χωρίς ηθικό πλεονέκτημα" γράφει στο κύριό της θέμα ότι οι κραυγαλέοι ερασιτεχνισμοί των συνεργατών του εκθέτουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη και διασύρουν την Κύπρο. Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρεται στους χειρισμούς της Ευρώπης στα όσα διαδραματίζονται στη Βενεζουέλα. Επίσης προβάλλει τις διεργασίες στα κόμματα και τα διάφορα σενάρια εν μέσω εξελίξεων.

Η εβδομαδιαία "Η Σημερινή της Κυριακής" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Βήμα-βήμα πώς στήθηκε η παγίδα των 'επενδυτών'" και γράφει ότι Ρωσία και Τουρκία είναι ύποπτες για υβριδική επίθεση και ότι η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις και αφήνει αιχμές. Αλλού αναφέρεται στο λάθος Μητσοτάκη στην ΕΕ για τον GSI και πως το θέμα έγινε διμερές μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.