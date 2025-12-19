Αφορά Κύπριους που ταξιδεύουν: Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι - Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε 13 πτήσεις που αναχωρούσαν από το Ντουμπάι, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν στο γειτονικό εμιράτο Σάρτζα ύστερα από καταιγίδα που ξύπνησε τους κατοίκους της χώρας του Κόλπου μέσα στη νύχτα, με αστραπές και εκκωφαντικές βροντές.

Νωρίς σήμερα το πρωί μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες της Σάρτζα είχε καλυφθεί από νερό και περαστικοί διέσχιζαν τον δρόμο χωρίς παπούτσια και με σηκωμένα τα μπατζάκια των παντελονιών τους.

🇦🇪 Dubai has been hit by major floods as rainy weather leaves the streets filled with water in the major citys. Οι σκηνές αυτές ξύπνησαν μνήμες από τον Απρίλιο του 2024, όταν βροχοπτώσεις ρεκόρ είχαν προκαλέσει σημαντικές πλημμύρες και οδηγήσει στη ματαίωση πάνω από 2.000 πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο. Dubai Flood Jumat 19 Dec 2025

Ενόψει της καταιγίδας χθες Πέμπτη 18/12, η αστυνομία του Ντουμπάι είχε καλέσει τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινηθούν παρά μόνον εάν υπήρχε «απόλυτη ανάγκη». Σήμερα φορτηγά άντλησης υδάτων είχαν αναπτυχθεί σε όλη την πόλη για να απομακρύνουν τα νερά από αποκλεισμένους δρόμους. Στην ιστοσελίδα του Dubai Airports, δεκάδες πτήσεις εμφανίζονταν δείχνοντας να έχουν καθυστέρηση και μερικές να έχουν ακυρωθεί, κάτι που επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, επικαλούμενος τις «δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

This is not Mumbai, this is Dubai.



60% of annual rainfall in Dubai already fell.



This is scary !! pic.twitter.com/LRiDKysKDJ — Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) April 16, 2024

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) είχε προβλέψει βροχές σε όλη τη χώρα από χθες, Πέμπτη, ως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας Αμπού Ντάμπι. Κι άλλες χώρες του Κόλπου αντιμετώπισαν χθες ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδίως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όπου οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί αγώνας του Αραβικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Οι περσινές καταρρακτώδεις βροχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και είχαν παραλύσει για μέρες την πόλη του Ντουμπάι. Οι επιστήμονες του δικτύου World Weather Attribution (WWA) είχαν συμπεράνει τότε ότι οι καταρρακτώδεις αυτές βροχές, πρωτοφανείς για 75 χρόνια, είχαν «πολύ πιθανόν» επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή.