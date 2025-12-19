Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

 19.12.2025 - 19:01
Θρίλερ με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα καθώς ένα κοριτσάκι μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του ενώ κοιμόταν μαζί τους στο ίδιο κρεβάτι.

Σύμφωνα με το MEGA, το κοριτσάκι κοιμόταν από την πλευρά του μπαμπά του ενώ ο δίδυμος αδερφός του, από την πλευρά της μητέρας του.

Το ζευγάρι των δύο 19χρονων, όταν ξύπνησε το πρωί εντόπισε το παιδί νεκρό.

Διακομίστηκε στο «Αγία Όλγα» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια θανάτου και απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Τι λέει η μητέρα του παιδιού
Η μητέρα του άτυχου βρέφους, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως και εκείνη και ο σύντροφός της είχαν πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης ώστε να μπορούν να κοιμούνται τα παιδιά μαζί τους στο κρεβάτι και δεν υπάρχει περίπτωση να έπεσαν πάνω του κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.

«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ότι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος την ώρα που κοιμόντουσαν να έπεσε πάνω στο παιδάκι, είπε:

«Όχι, όχι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας κι εμένα και του συντρόφου μου. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε εκεί θα ξυπνήσουμε από τον φόβο μας και μόνο. Και εγώ και σύντροφος μου εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε την νεκροψία.

Από του σύντροφό μου(την πλευρά κοιμόταν) και ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά και όπως πάω μέσα να φτιάξουμε τα γάλατα και αυτά γιατί μας πήρε ο ύπνος και δε φάγανε, ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει ”μπέμπα μου ξυπνά, μπέμπα μου ξυπνά, το παιδί” και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε στο 166. Ήταν, το παιδί δεν το είχα ακουμπήσει γενικά, είχαμε μία απόσταση κι εμείς με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους. Ξύπνησα μόνο και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του, έτσι όπως κάνουν τα μωράκια, και τη μικρή ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει γιατί συνήθως ήτανε ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν ένα πολύ υπερκινητικό μωρό. Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από τη πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος, πριν καν μάθουμε ότι είναι δίδυμα, τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά».

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

