ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο: Δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του κατά τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

 19.12.2025 - 18:43
Βίντεο: Δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του κατά τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν υπήρξε μια απρόσμενη στιγμή.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Κίριλ Μπαζάνοφ, ντυμένος με κόκκινο παπιγιόν και κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Θέλω να παντρευτώ» κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Ρώσου προέδρου και να ζητήσει αυτό που ήθελε.

«Ξέρω ότι η κοπέλα μου παρακολουθεί τη συνέντευξη Τύπου τώρα. Ολέτσκα, παντρέψου με!» είπε, προκαλώντας χειροκροτήματα από το κοινό.

Ο Μπαζάνοφ, ο οποίος αργότερα έθεσε ερώτηση για το υψηλό κόστος ζωής στη Ρωσία, αναγκάστηκε να περιμένει για την απάντηση.

Μετά από περίπου μία ώρα, οι οικοδεσπότες διέκοψαν τον Πούτιν για να ανακοινώσουν τα ευχάριστα νέα: Η Ολέτσκα είχε απαντήσει θετικά. Η αίθουσα γέμισε με χειροκροτήματα και επιφωνήματα χαράς.

Ο Πούτιν, αν και δεν απάντησε στην πρόσκληση να παραστεί στον γάμο, προσφέρθηκε να οργανώσει μια «συλλογή χρημάτων» για τον γάμο: «Ο Κίριλ μόλις ρώτησε για τις υλικές συνθήκες για τις νέες οικογένειες. Και αυτό είναι σωστό – ένας άντρας πρέπει να είναι κουβαλητής. Τώρα θα περάσουμε το καπέλο και θα μαζέψουμε τουλάχιστον όσα χρειάζονται για τον γάμο» είπε.

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

