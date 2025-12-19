Μια 102χρονη ζει το πρώτο της αγώνα των Σανς: Η πιο τρυφερή στιγμή της σεζόν στο Φοίνιξ​, δείτε βίντεο

Καθισμένη στις court‑side θέσεις, ντυμένη στα χρώματα των Suns και με κασκόλ στην αγκαλιά, έγινε αυθόρμητα το επίκεντρο της προθέρμανσης, καθώς παίκτες και μέλη του σταφ την πλησίασαν για να τη χαιρετήσουν και να της μιλήσουν.​​

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες του οργανισμού και ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας σε Instagram και TikTok, συνοδευόμενο από καρδιές στα χρώματα μωβ και πορτοκαλί. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις, με τους φιλάθλους να μιλούν για μια μοναδική και συγκινητική στιγμή που θυμίζει πως το μπάσκετ ενώνει γενιές.​