Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜια 102χρονη ζει το πρώτο της αγώνα των Σανς: Η πιο τρυφερή στιγμή της σεζόν στο Φοίνιξ​, δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Μια 102χρονη ζει το πρώτο της αγώνα των Σανς: Η πιο τρυφερή στιγμή της σεζόν στο Φοίνιξ​, δείτε βίντεο

 19.12.2025 - 18:22
Μια 102χρονη ζει το πρώτο της αγώνα των Σανς: Η πιο τρυφερή στιγμή της σεζόν στο Φοίνιξ​, δείτε βίντεο

Στο Footprint Center του Φοίνιξ, εκεί όπου οι Φοίνιξ Σανς δίνουν τις εντός έδρας μάχες τους στο ΝΒΑ, ένα διαφορετικό «πρόσωπο της μέρας» έκλεψε την παράσταση: μια 102χρονη φίλαθλος που παρακολούθησε για πρώτη φορά από κοντά αγώνα της αγαπημένης της ομάδας.

Καθισμένη στις court‑side θέσεις, ντυμένη στα χρώματα των Suns και με κασκόλ στην αγκαλιά, έγινε αυθόρμητα το επίκεντρο της προθέρμανσης, καθώς παίκτες και μέλη του σταφ την πλησίασαν για να τη χαιρετήσουν και να της μιλήσουν.​​

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες του οργανισμού και ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας σε Instagram και TikTok, συνοδευόμενο από καρδιές στα χρώματα μωβ και πορτοκαλί. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις, με τους φιλάθλους να μιλούν για μια μοναδική και συγκινητική στιγμή που θυμίζει πως το μπάσκετ ενώνει γενιές.​

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Phoenix Suns (@suns)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή
Νέο κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές, και όχι μόνο, στη Λάρνακα – Πού άνοιξε – Δείτε βίντεο
«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο
VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα
Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Όταν οι haters ξεπερνούν τα όρια: Η Γιώτα Κρος αποκαλύπτει τα πιο σκληρά σχόλια που δέχθηκε για τα παιδιά της

 19.12.2025 - 17:56
Επόμενο άρθρο

Βίντεο: Δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του κατά τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

 19.12.2025 - 18:43
Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

  •  19.12.2025 - 17:29
Έρχιουρμαν: Δεν υπάρχει συναίνεση σε μοντέλο λύσης - Η άποψη για την Άτυπη συνάντηση 5+1

Έρχιουρμαν: Δεν υπάρχει συναίνεση σε μοντέλο λύσης - Η άποψη για την Άτυπη συνάντηση 5+1

  •  19.12.2025 - 17:00
Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό

Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό

  •  19.12.2025 - 14:33
«Βαρύ» πρόστιμο στην ΑΗΚ για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Οι παραλήψεις και η μη επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση

«Βαρύ» πρόστιμο στην ΑΗΚ για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Οι παραλήψεις και η μη επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση

  •  19.12.2025 - 17:31
Καιρός: Με παλτό και σκουφάκι η βόλτα στην πρωτεύουσα απόψε – Αλλάζει ξανά το σκηνικό με καταιγίδες που φέρνουν χαλάζι και χιόνι

Καιρός: Με παλτό και σκουφάκι η βόλτα στην πρωτεύουσα απόψε – Αλλάζει ξανά το σκηνικό με καταιγίδες που φέρνουν χαλάζι και χιόνι

  •  19.12.2025 - 17:20
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

  •  19.12.2025 - 15:30
«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο

«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο

  •  19.12.2025 - 16:23
Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

  •  19.12.2025 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα