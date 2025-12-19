Ecommbx
LIFESTYLE

Όταν οι haters ξεπερνούν τα όρια: Η Γιώτα Κρος αποκαλύπτει τα πιο σκληρά σχόλια που δέχθηκε για τα παιδιά της

 19.12.2025 - 17:56
Όταν οι haters ξεπερνούν τα όρια: Η Γιώτα Κρος αποκαλύπτει τα πιο σκληρά σχόλια που δέχθηκε για τα παιδιά της

Σε μια στιγμή που «παγώνει» τον χρόνο, η Γιώτα Κρος αποκαλύπτει στο SOCIALISTA και στη δημοσιογράφο Έλενα Τσιακούπη ποια ήταν τα σχόλια που τη λύγισαν πραγματικά....όχι όσα αφορούσαν το σώμα της, αλλά εκείνα που άγγιξαν το πιο ιερό κομμάτι της ζωής της: τα παιδιά της.

Η ηθοποιός εξηγεί πως, όσο σκληρή κι αν είναι η δημόσια κριτική, υπάρχουν όρια που δεν θα έπρεπε να ξεπερνιούνται ποτέ. «Τα πιο σκληρά και άδικα μηνύματα που έλαβα ήταν για τα παιδιά μου», λέει με ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας ότι κάποιοι έφτασαν στο σημείο να σχολιάσουν ακόμα και το μέλλον τους.

«Ότι δεν τα προσέχω και ότι θα γίνουν σαν εμένα», ήταν κάποια από τα σχόλια που διάβασε, λόγια που, όπως παραδέχεται, την πλήγωσαν βαθιά. Κι όχι γιατί είχαν βάση, αλλά γιατί άγγιζαν κάτι αδιαπραγμάτευτο.

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως η ζωή της είναι απόλυτα αφιερωμένη στα παιδιά της. «Ολάκερη η ύπαρξή μου είναι αφοσιωμένη στα παιδιά μου», τονίζει, προσθέτοντας ότι την ενοχλούσε αφόρητα όταν «έπιαναν στα στόματα τους τα κοριτσάκια μου».

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία, η Γιώτα Κρος βρήκε στήριγμα στην πίστη και στην αποδοχή της πραγματικότητας. «Με τη δύναμη της πίστης στον Θεό έφτασα σε ένα σημείο όπου αποδέχτηκα πως απλά ζουν ανάμεσά μας και καλοί και κακοί άνθρωποι», εξομολογείται.

Κι όμως, μέσα στο σκοτάδι, βρήκε φως. Όπως αποκαλύπτει στο SOCIALISTA, η κακία των σχολίων έφερε κοντά της ανθρώπους που δεν γνώριζε καν προσωπικά. «Με την βοήθεια της κακίας στα σχόλια γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους», λέει, περιγράφοντας πώς πολλοί απαντούσαν στους haters εκ μέρους της.

Η εικόνα που περιγράφει είναι σχεδόν ποιητική: «Άγγελοι που παλεύουν με δαίμονες». Μια φράση που συνοψίζει όχι μόνο τη δική της εμπειρία, αλλά και τη δύναμη της συλλογικής στήριξης.

Για τη Γιώτα Κρος, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο…η κακία δεν εξαφανίζεται, αλλά δεν έχει την τελευταία λέξη. Και όταν έχεις καθαρή συνείδηση και αγάπη γύρω σου, μπορείς να σταθείς όρθια,ακόμα κι όταν σε χτυπούν εκεί που πονάς περισσότερο.

Πηγή: SOCIALISTA.com.cy

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

