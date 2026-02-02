Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Οι στενές και μακροχρόνιες επαφές της πριγκίπισσας της Νορβηγίας με τον Έπσταϊν

 02.02.2026 - 13:14
Οι στενές και μακροχρόνιες επαφές της πριγκίπισσας της Νορβηγίας με τον Έπσταϊν

Τις στενές και πολυετείς επαφές της πριγκίπισσας και διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, με τον Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν για την υπόθεση σεξουαλικών κακοποιήσεων.

Ανάμεσα στα τρία εκατομμύρια έγγραφαν που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30/1) από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βρίσκονται σχεδόν 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα.

Δεκάδες e-mail ανταλλάχθηκαν μεταξύ αυτής και του Επστάιν, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν σε επαφή από το 2011 έως το 2014, όπως μετέδωσε η νορβηγική εφημερίδα VG και την οποία επικαλείται η Guardian. Υπενθυμίζεται ότι, η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας το 2001.

Τα email που αντάλλαξαν υποδηλώνουν ότι οι δυό τους ήταν κοντά, με τη Μέτε-Μάριτ να λέει στον Έπσταϊν ότι «παίζει με το μυαλό» της σε ένα άλλο μήνυμά της τον αποκαλεί «πολύ αγαπητό».

Το 2012, η Μέτε Μαρίτ είπε στον Έπσταϊν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει ως ταπετσαρία του 15χρονου γιου» της «δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ».

Τα αρχεία δείχνουν ότι έμεινε επίσης στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013, όταν ο Έπσταϊν δεν ήταν εκεί.

«Ντροπιαστικό»

Απαντώντας στις αποκαλύψεις, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αναφέρει: «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται στο φως, την ώρα που ο γιος της Μέτε Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελία για βιασμό και η δίκη σε βάρος του ξεκινά την Τρίτη (2/2).

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα», τόνισε πως δεν μπορεί η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να παραμένει επ’ αόριστον στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των απευθείας συναντήσεων μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

