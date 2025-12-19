Η στυτική λειτουργία είναι «καθρέφτης» υγείας – 5 πράγματα που κάθε άνδρας πρέπει να γνωρίζει

Παρότι συχνά αποδίδεται σε ψυχολογικούς παράγοντες, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία είναι οργανική και σχετίζεται με την υγεία των αιμοφόρων αγγείων. Μάλιστα, η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να λειτουργήσει ως πρώιμο «καμπανάκι» για σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Ο Δρ. Michael J. Blaha, M.D., M.P.H., καρδιολόγος του Johns Hopkins και διευθυντής κλινικής έρευνας στο Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease εξηγεί παρακάτω 5 πράγματα που όλοι οι άντρες θα πρέπει να γνωρίζουν.

Σχετίζεται με την υγεία της καρδιάς

Η στυτική δυσλειτουργία εμφανίζεται συχνά σε άνδρες με στεφανιαία νόσο. Όπως επισημαίνει ο Δρ. Blaha, η συσχέτιση αυτή είναι ισχυρή.

Η στεφανιαία νόσος προκαλείται από τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες, με αποτέλεσμα τη μείωση της ροής του αίματος προς την καρδιά και τη δυσλειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Η καλή αιμάτωση, ωστόσο, είναι απαραίτητη και για τη φυσιολογική στύση. Επιπλέον, ορισμένα φάρμακα για την υπέρταση ενδέχεται να επιδεινώσουν το πρόβλημα.

Μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι για κάτι σοβαρότερο

Ένα από τα πρώτα στάδια της στεφανιαίας νόσου είναι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, δηλαδή η αδυναμία των αγγείων να διασταλούν σωστά. Τα αγγεία του πέους συχνά επηρεάζονται νωρίτερα από εκείνα της καρδιάς, γεγονός που καθιστά τη στυτική δυσλειτουργία ένα από τα πρώτα συμπτώματα. «Η στυτική δυσλειτουργία είναι συχνά ένα σημάδι υποκείμενης καρδιοπάθειας», τονίζει ο Δρ. Blaha.

Συνδέεται με τον διαβήτη

Η στυτική δυσλειτουργία συνδέεται στενά και με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα προκαλούν βλάβες τόσο στα αιμοφόρα αγγεία όσο και στα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τη στύση. Σύμφωνα με μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Johns Hopkins, σχεδόν οι μισοί άνδρες με διαβήτη παρουσίαζαν και στυτική δυσλειτουργία.

Η σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης

Παρά τη συχνότητά της, η στυτική δυσλειτουργία παραμένει ένα σύμπτωμα που συχνά αποσιωπάται. Πολλοί άνδρες αποφεύγουν να το αναφέρουν ακόμη και στον γιατρό τους, ενώ άλλοι επικεντρώνονται αποκλειστικά στο σεξουαλικό πρόβλημα, αγνοώντας άλλα ανησυχητικά συμπτώματα.

«Πάρα πολλοί άνδρες αγνοούν συμπτώματα καρδιοπάθειας, όπως η δύσπνοια ή ο πόνος στο στήθος», σημειώνει ο Δρ. Blaha. Οι ειδικοί του Johns Hopkins τονίζουν ότι οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και η καρδιοπάθεια, ειδικά όταν συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα.

Ο ρόλος του τρόπου ζωής

Τα καλά νέα είναι ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η υγιεινή διατροφή, η τακτική σωματική άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος και ο σωστός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του σακχάρου μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώσουν τη σεξουαλική λειτουργία.

«Τόσα πολλά προβλήματα έχουν τις ρίζες τους στο καρδιαγγειακό σύστημα», καταλήγει ο Dr. Blaha. «Ο έλεγχος ορισμένων παραγόντων κινδύνου μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά».