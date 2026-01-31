Τι μπορεί να αισθάνεται ο σκύλος μας όταν μας ακολουθεί παντού στο σπίτι

Η αλήθεια είναι ότι η συμπεριφορά αυτή έχει βαθιές ρίζες στη φύση και την ψυχολογία του σκύλου. Ας δούμε τι σημαίνει όταν ο σκύλος μας μας ακολουθεί παντού, πότε είναι φυσιολογικό και πότε, ίσως δείχνει πως χρειάζεται λίγη βοήθεια από εμάς.

Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα που από τη φύση τους ζουν σε αγέλες. Μέσα στην αγέλη, η ασφάλεια, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι βασικά στοιχεία της επιβίωσης. Εμείς, ως κηδεμόνες τους αποτελούμε το κέντρο του κόσμου τους. Τους παρέχουμε τροφή, φροντίδα και ασφάλεια. Όταν ο σκύλος μάς ακολουθεί, εκφράζει την ανάγκη του για σύνδεση και μας δείχνει πως μας θεωρεί οικογένειά του.

Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, το να μας ακολουθεί παντού είναι ένας ειλικρινής τρόπος έκφρασης αγάπης. Οι σκύλοι εκφράζουν την αγάπη τους με παρουσία, όχι με λόγια. Ο φίλος μας μπορεί να θέλει να βρίσκεται κοντά μας, να μας μυρίζει και να νιώθει την ενέργειά μας. Η παρουσία μας του προσφέρει αίσθηση ασφαλείας. Όπως ένα παιδί νιώθει ήρεμο όταν βλέπει τους γονείς του, έτσι και οι σκύλοι νιώθουν σιγουριά όταν μας νιώθουν δίπλα τους.

Κάποιες άλλες φορές, η συμπεριφορά αυτή είναι αποτέλεσμα περιέργειας ή μίμησης. Οι σκύλοι είναι εξαιρετικοί παρατηρητές και μαθαίνουν βλέποντάς μας. Όταν ο σκύλος μας μάς ακολουθεί στο σπίτι, ίσως να προσπαθεί να συγχρονιστεί με το πρόγραμμά μας, να καταλάβει αν κάτι ενδιαφέρον πρόκειται να συμβεί, γενικότερα να μας ακολουθήσει στην καθημερινότητά μας. Αυτό δείχνει νοητική συμμετοχή και δέσιμο. Ο σκύλος μας προσπαθεί να είναι ένας ενεργός σύντροφος στη ζωή μας.

Ωστόσο, αν ο σκύλος μας δεν μπορεί να μείνει μόνος ούτε για λίγο, κλαίει, γαβγίζει ή καταστρέφει πράγματα όταν φεύγουμε, ίσως υπάρχει κάτι βαθύτερο, το λεγόμενο άγχος αποχωρισμού. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί όταν ο σκύλος έχει αναπτύξει υπερβολικά ισχυρό δεσμό με εμάς, σε σημείο που νιώθει πανικό όταν δεν μας βλέπει. Το άγχος αποχωρισμού μπορεί να προκύψει από τραύμα εγκατάλειψης στο παρελθόν, από αλλαγές στο σπίτι ή τη ρουτίνα, ή λόγω υπερβολικής εξάρτησης από τους κηδεμόνες.



Αν υποψιάζεστε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, η λύση δεν είναι να τον απομακρύνετε απότομα, αλλά να του διδάξετε σταδιακά την αυτονομία. Μπορείτε να ξεκινήσετε μαθαίνοντάς του να μένει μόνος για λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας θετική ενίσχυση με λιχουδιές. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ήρεμη συμπεριφορά όταν φεύγετε ή επιστρέφετε στο σπίτι, κάτι που θα τον βοηθήσει να ελέγξει καλύτερα την ενέργειά του. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής μπορεί να σας βοηθήσει πολύ.

Ένας ισορροπημένος σκύλος είναι αυτός που νιώθει ασφαλής, είτε βρίσκεστε μαζί του είτε όχι. Για να το πετύχετε, είναι απαραίτητη η σταθερή ρουτίνα. Διατηρήστε σταθερές ώρες φαγητού και βόλτας, χρησιμοποιήστε καθημερινό παιχνίδι ώστε να του προσφέρετε εκτόνωση αλλά και ήσυχες στιγμές μέσα στη μέρα ώστε να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει.

Η ανεξαρτησία δεν είναι αδιαφορία, είναι δείγμα εμπιστοσύνης. Όσο πιο σίγουρος νιώθει ο σκύλος σας ότι θα επιστρέψετε, τόσο πιο ήρεμος θα είναι όταν δεν είστε εκεί.

Πώς να διαβάσετε τι πραγματικά σας λέει ο σκύλος σας

Όταν σας ακολουθεί, παρατηρήστε πώς το κάνει. Αν είναι χαλαρός με ουρά που κουνιέται απαλά, πρόκειται για αγάπη και ενδιαφέρον. Αντίθετα αν φαίνεται στρεσαρισμένος, με χαμηλωμένη ουρά και αυτιά τραβηγμένα προς τα πίσω, είναι πολύ πιθανό να νιώθει έντονη ανασφάλεια. Αν απλώς στέκεται κοντά σας και σας κοιτάζει, μάλλον είναι χαλαρός ή περιμένει κάποιο σήμα ή δραστηριότητα από εσάς.

Μαθαίνοντας τη γλώσσα του σώματος, θα καταλάβετε καλύτερα τι είδους σχέση έχει μαζί σας και πώς μπορείτε να την κάνετε ακόμα πιο υγιή.

Η συμπεριφορά του σκύλου μας αντανακλά και τον τρόπο που του φερόμαστε. Αν είμαστε τρυφεροί, σταθεροί και συνεπείς, θα χτίσουμε μαζί του ένα δεσμό βασισμένο στην εμπιστοσύνη, όχι στην εξάρτηση. Οι σκύλοι “διαβάζουν” τα συναισθήματά μας. Αν είμαστε ανασφαλείς ή θλιμμένοι, εκείνοι θα το νιώσουν και θα προσπαθήσουν να μας δείξουν με τον τρόπο τους πως είναι εκεί για εμάς.

Το να μας ακολουθεί παντού ο σκύλος μας είναι κατά κανόνα μια έκφραση αγάπης και εμπιστοσύνης. Αν γίνεται σε φυσιολογικά πλαίσια, είναι κάτι όμορφο και απόλυτα φυσικό. Αν όμως μετατραπεί σε μια συμπεριφορά που προκαλείται από το άγχος, τότε ο τετράποδος φίλος μας ίσως χρειαστεί λίγη βοήθεια για να βρει την ισορροπία του.

Αυτή η συμπεριφορά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα καθαρό δείγμα αφοσίωσης. Ο σκύλος μας δεν έχει εγωισμό και δεύτερες σκέψεις. Θέλει απλώς να βρίσκεται στο πλάι μας, και να μας συντροφεύει σε κάθε στιγμή μας.

Πηγή: topetmou.gr