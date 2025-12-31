Στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ ελέγχων και έφοδοι σε υποστατικά - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων.

Συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα πρόσωπο συνελήφθη για εντάλματα, ενώ άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 25 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 300 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 66 τροχαίες καταγγελίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκε ένα όχημα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.