Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈτσι χαιρετίζουν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας EE οι θεσμοί της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έτσι χαιρετίζουν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας EE οι θεσμοί της

 01.01.2026 - 12:07
Έτσι χαιρετίζουν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας EE οι θεσμοί της

Την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ χαιρετίζουν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει την Κύπρο η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία από την 1η Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι σήμερα «ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε δική του ανάρτηση, εύχεται στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη μία «επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ». «Προσβλέπω στη στενή μας συνεργασία και στο να εργαστούμε μαζί τους επόμενους έξι μήνες για μια ανθεκτική και ισχυρότερη Ευρώπη», αναφέρει.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στη δική της ανάρτηση, στα ελληνικά, εκφράζει τις ευχές της στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Είμαι βέβαιη ότι, υπό την ηγεσία σου, η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο», αναφέρει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί μαζί σας ως ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος τους επόμενους έξι μήνες, σημειώνει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντυπωσιακό βίντεο: Η αλλαγή του χρόνου όπως δεν την είδατε ποτέ στη Λεμεσό - Ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης

 01.01.2026 - 13:11
Επόμενο άρθρο

Συνεχίζει να καταζητείται 45χρονος: Τον ψάχνουν εδώ και μήνες - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 01.01.2026 - 12:00
Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το μόνο διχασμένο κράτος-μέλος της ΕΕ αναλαμβάνει την προεδρία της ‘Ενωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

  •  01.01.2026 - 09:16
Κύπρος 2025: Χρονιά μεταρρυθμίσεων, κοινωνικών συγκρούσεων και θεσμικών δοκιμασιών

Κύπρος 2025: Χρονιά μεταρρυθμίσεων, κοινωνικών συγκρούσεων και θεσμικών δοκιμασιών

  •  01.01.2026 - 07:22
Στη Λεμεσό γεννήθηκε το πρώτο παιδί του 2026

Στη Λεμεσό γεννήθηκε το πρώτο παιδί του 2026

  •  01.01.2026 - 12:38
Αστυνομικό σφυροκόπημα μέσα στη νύχτα: Συμπλοκές, συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις στους δρόμους

Αστυνομικό σφυροκόπημα μέσα στη νύχτα: Συμπλοκές, συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις στους δρόμους

  •  01.01.2026 - 08:23
Κραν Μοντανά: «Τραυματίες και σε νοσοκομεία στη Ζυρίχη - Δεν υπάρχουν ξένοι στα θύματα»

Κραν Μοντανά: «Τραυματίες και σε νοσοκομεία στη Ζυρίχη - Δεν υπάρχουν ξένοι στα θύματα»

  •  01.01.2026 - 12:28
Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

  •  01.01.2026 - 12:49
Πόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone

Πόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone

  •  01.01.2026 - 11:29
Πώς ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2026: Πυροτεχνήματα, παγωμένες βουτιές και θεαματικά σόου - Δείτε βίντεο

Πώς ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2026: Πυροτεχνήματα, παγωμένες βουτιές και θεαματικά σόου - Δείτε βίντεο

  •  01.01.2026 - 08:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα