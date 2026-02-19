Σπάνιο φαινόμενο: Ταυτόχρονη εμφάνιση έξι πλανητών στον βραδινό ουρανό – Πότε θα πραγματοποιηθεί

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο των φροντιστηρίων Φάκα, στον βραδινό ουρανό θα συνυπάρξουν έξι πλανήτες και συγκεκριμένα ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.

Διευκρινίζεται ότι οι πλανήτες δεν θα βρίσκονται σε ευθεία γραμμή ή σύνοδο, αλλά θα έχουν κοινή, ταυτόχρονη εμφάνιση στον ουρανό.

Οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας είναι παρατηρήσιμοι δια γυμνού οφθαλμού, ενώ ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας μόνο με τη χρήση τηλεσκοπίου.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ/ΚΥΠΕ