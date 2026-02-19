«Έφυγε» στα 63 του χρόνια ο Κωνσταντίνος Γεωργίου – Πότε θα γίνει η κηδεία του – Οι οργανισμοί που διάλεξε η οικογένεια για εισφορές

Η Εξόδιος Ακολουθία του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Έγκωμη, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 14:30 και καλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Λακατάμιας.

«Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα "Μικροί Ήρωες" και για την πρόνοια του Λυκείου Αποστόλου Μάρκου», αναφέρεται στην αγγελία της κηδείας.