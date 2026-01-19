Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασιάδης: «Η χρονική στιγμή του βίντεο δεν είναι τυχαία» - «Έχω επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον Χριστοδουλίδη»

 19.01.2026 - 10:24
Αναστασιάδης: «Η χρονική στιγμή του βίντεο δεν είναι τυχαία» - «Έχω επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον Χριστοδουλίδη»

Στην πρεμιέρα της εκπομπής Sunday Night με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους στον Alpha Κύπρου, βρέθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο επίμαχο βίντεο που προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα.

««Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω γιατί βλέπω τα πράγματα εξ αποστάσεως πλέον και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρονική στιγμή δημοσιοποίησης του βίντεο δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες για την πρόθεση ή μάλλον για τις προθέσεις εκείνων που το δημοσιοποίησαν ή μάλλον εκείνων που προσπάθησαν να αποσπάσουν τις δηλώσεις είναι ένα γεγονός», σημείωσε.

Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε επίσης τα «μονταρισμένα» στοιχεία του βίντεο, που παραλείπουν τις ερωτήσεις της άλλης πλευράς, και επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας, καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τον γενικό εισαγγελέα και τον διορισμένο ποινικό ανακριτή.

Παράλληλα, ο πρώην Πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι πολιτικές ευθύνες έχουν ήδη αναληφθεί με τις παραιτήσεις της Πρώτης Κυρίας και του κυρίου Χαραλάμπους, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση ώστε η κρίση να μην υπερβεί τα όρια και προκαλέσει περαιτέρω εντάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας τη λύπη του και υπαινισσόμενος τρόπους μείωσης της έντασης στο πολιτικό σκηνικό.

Πολίτης κατήγγειλε στην Αστυνομία περιστατικό με άγνωστο άντρα, ο οποίος φέρεται να εκφόβιζε τους γύρω κρατώντας πιστόλι ή ομοίωμα πιστολιού στη Λάρνακα.

