ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

 18.01.2026 - 14:43
Η πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις ή καταβολή οποιουδήποτε ποσού από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβε επίσημη επιστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. "Κατά πόσο κάποιοι θεωρούν αυτό το γεγονός συνηθισμένο ή αμελητέο επαφίεται αποκλειστικά στη δική τους κρίση και στη δική τους πολιτική αντίληψη για τη διεθνή θέση της χώρας μας".

Προσθέτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει την πρόσκληση, την αξιολογεί "με σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση του ρόλου και των δυνατοτήτων της και θα τοποθετηθεί επίσημα όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία". 

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογραμμίζει ότι σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς που διακινούνται περί δήθεν υποχρέωσης καταβολής χρηματικών ποσών, αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε σχέση με την πρόσκληση που έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία. "Η πρόσκληση αφορά συμμετοχή ως μέλος για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν νέας πρόσκλησης, και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις ή καταβολή οποιουδήποτε ποσού από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας", τονίζει.

Όπως σημειώνει, οι αναφορές αφορούν ενδεχόμενα διαφορετικά νομικά καθεστώτα ή επιλογές μόνιμης νομικής υπόστασης που θα μπορούσαν να εξεταστούν από κράτη τα οποία το επιθυμούν και μόνο, και "δεν σχετίζονται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα με την πρόσκληση που έχει λάβει η χώρα μας, άρα οποιαδήποτε σύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τέτοιους ισχυρισμούς είναι ανυπόστατη και παραπλανητική".

Παράλληλα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι μέσα από την ίδια την πρόσκληση αναγνωρίζεται ρητά ο ρόλος της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα όταν αυτή η αναγνώριση προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία αναβάθμισης της διεθνούς θέσης της χώρας ως αξιόπιστου, σταθερού και υπεύθυνου παράγοντα ειρήνης και συνεργασίας. 

"Η Κυπριακή Δημοκρατία προσεγγίζει τέτοιες πρωτοβουλίες ουσιαστικά, με βάση τις δυνατότητες ουσιαστικής συμβολής της στη σταθερότητα και στην ειρηνευτική προσπάθεια, όπως ακριβώς έπραξε και στη διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο, όπου κατέθεσε συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για το πώς μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου των είκοσι σημείων", σημειώνει.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της πρότασης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα βασιστεί αποκλειστικά "σε πολιτικά, θεσμικά και εθνικά κριτήρια, μακριά από εικασίες και αγκυλώσεις που στόχο έχουν την απαξίωση μιας πρωτοβουλίας η οποία στην ουσία της συνιστά αναγνώριση του ρόλου και της αξιοπιστίας της χώρας μας στο διεθνές σύστημα και ειδικότερα στην ευαίσθητη και κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Στην Κύπρο πριν το τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στην παρουσία της θα πρέπει να γίνει κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

