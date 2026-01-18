Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Αγνοούνται οκτώ ορειβάτες σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

 18.01.2026 - 14:56
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 8 ορειβατών στη θέση Προφήτης Ηλίας στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την ΕΡΤ, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι καλα στην υγεία τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 41 Πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με τα drone της. Αναμένεται επίσης να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος.

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροβεστικής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

