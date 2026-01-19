6 + 1 λόγοι για να σας διώξουν από μία πτήση

Oι περιπτώσεις που κάτι τέτοιο συμβαίνει δεν είναι πολύ συχνές, η απομάκρυνση συμβαίνει κατά βάση σε περιπτώσεις ακραίας συμπεριφοράς αλλά και για κάποιους λόγους που συνήθως δεν περιμένουμε.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να εκδιωχθεί από μία πτήση. Στα social media και ειδικότερα στο ΤikTok έχουν κατά καιρούς αναρτηθεί δεκάδες viral video (συχνά fake) που αφορούν σε βίαιες συμπεριφορές, μη συμμόρφωση στις οδηγίες του πληρώματος ή ακόμα και υποχρεωτική έξοδο από το αεροπλάνο καθώς υπήρξαν υπεράριθμες κρατήσεις, -σε αυτή την περίπτωση βέβαια, προσφέρεται λογικά αποζημίωση. Είναι όμως λογικό, οι αεροπορικές εταιρείες να αρνούνται την επιβίβαση εάν θεωρήσουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ασφάλεια και η τάξη της πτήσης διακυβεύεται για οποιουσδήποτε λόγους.

1. Βίαιη και επιθετική συμπεριφορά, διατάραξη ηρεμίας

Ένας σαφής λόγος για την απομάκρυνση ενός επιβάτη, είναι προφανώς η ανησυχητικά βίαιη συμπεριφορά του και οι απειλές προς το πλήρωμα ή και προς τους συνεπιβάτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν ο συγκεκριμένος παραμείνει στο σκάφος, είναι σίγουρο ότι η ένταση θα κλιμακωθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και ο αντίστοιχος Ελληνικός φορέας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), καθώς και οι αντίστοιχοι οργανισμοί στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, διατηρούν μηδενικές ανοχές στις επικίνδυνες και παραβατικές συμπεριφορές κάποιων επιβατών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν απομάκρυνση, πρόστιμα ή και περαιτέρω συνέπειες, ακόμα και τη σύλληψή τους.

2. Δημόσια μέθη

Στην περίπτωση που κατανοήσει το πλήρωμα πριν την απογείωση ότι κάποιος επιβάτης είναι μεθυσμένος, είναι πολύ πιθανό να απομακρυνθεί από την πτήση. Είναι εξάλλου σαφές ότι η μειωμένη αντίληψη και πιθανόν η ενδεχόμενη παραβατικότητα ενός ατόμου, ίσως κλιμακωθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κάτι που οι αεροπορικές εταιρείες, θεωρούν red alert όσον αφορά την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβαινόντων.

3. Παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας

Ένας ακόμα λόγος που πολλοί αγνοούμε, είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν κάποιους ενδυματολογικούς κώδικες. Στην περίπτωση που κάποιος δεν τους τηρεί, είναι πιθανό, αν και σπάνιο, να απομακρυνθεί από την πτήση. Στην πραγματικότητα βέβαια, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερα ανεκτική πολιτική σε αυτές τις περιπτώσεις, αφήνοντας συνήθως στη διακριτική ευχέρεια του πληρώματος να καθορίσει κατά πόσο μια ενδυμασία είναι ακατάλληλη. Ένας βασικός κανόνας που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, είναι το «ότι φοράμε στην παραλία, δεν το φοράμε στο αεροπλάνο». Αυτή η σκέψη, έρχεται σε συνάρτηση με το γεγονός, πως ένα υπερβολικά αποκαλυπτικό ρούχο που για κάποιους θεωρείται μια χαρά, κάποιους άλλους -για πολλούς και διάφορους λόγους- ίσως τους φέρει σε δύσκολη θέση.

4. Προβλήματα με τις θέσεις των επιβατών

Συμβαίνει κατά καιρούς, κάποιος επιβάτης να έχει καταλάβει τη θέση που αναφέρει το εισιτήριο σας και αρνείται να σηκωθεί. Επίσης ο καθήμενος στην πίσω από τη δική σας θέση, να χτυπάει συνεχώς την πλάτη σας, αλλά και ο μπροστινός σας, να έχει χρησιμοποιήσει πλήρως την ανάκλιση της θέσης του, ειδικά σε πτήσεις με περιορισμένο χώρο για τους επιβάτες, ακόμα και σε περιπτώσεις που διανέμεται φαγητό. Σε αυτές τις περιπτώσεις που συμβαίνουν καθώς έχει το αεροσκάφος απογειωθεί, το πλήρωμα παρεμβαίνει για να αποτρέψει το φαινόμενο, στις περιπτώσεις μάλιστα που αυτές οι συμπεριφορές «εκτροχιαστούν» μπορεί να επιφέρουν άλλου είδους ποινές.

5. Κακή υγιεινή και έντονες σωματικές οσμές

Και όμως, ακόμα και στην εποχή μας, είναι κάτι που έχουμε αντιμετωπίσει, όχι μόνο σε μια πτήση αλλά και στα επίγεια μέσα μεταφοράς. Η έντονη σωματική οσμή μπορεί να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια αλλά και τα παράπονα των άλλων επιβατών, ειδικότερα όσων κάθονται σε κοντινές θέσεις. Η πολιτική των αεροπορικών εταιρειών, θεωρεί ενοχλητική και προσβλητική προς τους υπόλοιπους την έντονη σωματική οσμή, που τελικά επηρεάζει την άνεση και την απόλαυση της πτήσης των υπολοίπων. Και ναι, είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να απαγορευθεί σε κάποιους να εξέλθουν πριν από την απογείωση.

6. Φωτιζόμενες ενδείξεις απαγόρευσης καπνίσματος

Θα φανεί περίεργο, αλλά ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν -ελάχιστοι βέβαια- επιβάτες που παραβατούν. Είναι εδώ και πολλά χρόνια γνωστό ότι το κάπνισμα αλλά και το άτμισμα στα αεροπλάνα, απαγορεύεται αυστηρά, υπάρχουν όμως κάποιοι που αποφασίζουν να καπνίσουν ή έστω να ατμίσουν για λίγο στην τουαλέτα. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα καθώς μπορεί να ενεργοποιηθούν οι ανιχνευτές καπνού και να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της πτήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως, οι παραβάτες μπορούν να απομακρυνθούν από την πτήση εάν το αεροσκάφος δεν έχει απογειωθεί ή να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και σύλληψη μετά την προσγείωση.

7. Εμφάνιση ασθένειας με μεταδοτικότητα

Καθώς οι αεροπορικές είναι υπεύθυνες για την υγεία του συνόλου των επιβατών, εάν κάποιος είναι εμφανώς άρρωστος και δυνητικά μεταδοτικός, το πλήρωμα έχει το δικαίωμα να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει. Σε γενικές γραμμές πάντως, εάν αισθάνεστε αδιαθεσία που μπορεί να προέρχεται από κάποια ίωση που ίσως κατά τη διάρκεια της πτήσης, ειδικά εάν είναι μεγάλης διάρκειας, θα χειροτερέψει, είναι σωστό να την αποφύγετε. Αν δεν το κάνετε, ίσως βρεθείτε μπροστά από δυσάρεστες εξελίξεις.

