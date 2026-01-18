Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Απαντώντας σε δημοσιογράφος στο Επισκοπειό, όπου εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο στο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη, ο Πρόεδρος είπε ότι "η κ. Ολγκίν θα είναι στην Κύπρο πριν το τέλος Ιανουαρίου. Είμαστε σε επαφή μαζί της".

Πρόσθεσε ότι πριν την κάθοδο της στην Κύπρο, η κ. Ολγκίν θα επισκεφτεί και κάποιες άλλες χώρες, ειδικά σε σχέση με την προεργασία που γίνεται "για να συγκληθεί μια άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, όπως έχει συμφωνηθεί, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά".

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, δεν παρατηρείται "καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις", σημειώνοντας ότι θα ανακοινώσει η ίδια η κ. Ολγκίν το πρόγραμμά της και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

"Πριν το τέλος του μήνα θα είναι στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της παρουσίας της θα πρέπει να γίνει και μία κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη", υπογράμμισε.

