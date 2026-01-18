Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, Αναπληρωτής Λοχίας Ανδρέας Χατζηβασίλης, που υπηρετεί στο ΤΑΕ Πάφου τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο φερόμενος δράστης είναι του φόνου εκ προμελέτης, πράξεις που στοχεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και της μαχαιροφορίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηβασίλης χθες, Σάββατο γύρω στις 23:40 δόθηκε πληροφορία στον αστυνομικό σταθμό Πέγειας για συμπλοκή και συγκεκριμένη διεύθυνση στην Πέγεια. Αμέσως μέλη της Αστυνομίας, μετέβησαν στο μέρος όπου εντόπισαν τον 30χρονο ύποπτο έξω από την οικία του και το αυτοκίνητο του σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την οικία του ακινητοποιημένο και να είναι κτυπημένο στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω δεξί τζάμι πίσω από τον οδηγό. Αμέσως η σκηνή αποκόπηκε και τέθηκε υπό φρούρηση.

Ακολούθως γύρω στις 00:15 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ μέλη του ΟΠΕ Πάφου βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία στην Πάφο, τους σταμάτησε όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα αναφέροντας τους ότι έχουν ένα μαχαιρωμένο πρόσωπο μαζί τους και ζήτησαν να τους βοηθήσουν να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο, πράγμα που έπραξαν συνοδεύοντας τους στο Νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο στο οποίο μεταφέρθηκε ο τραυματίας σφραγίστηκε από μέλος του ΤΑΕ Πάφου και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Πάφου με ρυμουλκό για διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των προσώπων που επέβαιναν σ’ αυτό βρίσκονταν ο 41χρονος από την Βουλγαρία ο οποίος είχε καρφωμένο πάνω στην δεξιά κοιλιακή χώρα ένα μαχαίρι με μαύρη χειρολαβή, είπε ο εξεταστής της υπόθεσης. Αμέσως μεταφέρθηκε στην εντατική του ΤΑΕΠ Πάφου και στην συνέχεια στο χειρουργείο όπου χειρουργήθηκε. Η ώρα 04:00 ο 41χρονος απεβίωσε και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του ΓΝ Πάφου. Η Αστυνομία έδωσε το όνομά του στη δημοσιότητα, λέγοντας πως πρόκειται για τον Georgi Marinov Ivanov.

Επίσης, όπως είπε στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, εντός του οχήματος επέβαινε 29χρονος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, φέρει έγκαυμα τριβής και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματος και έτυχε ιατρικής περίθαλψης. Ο 29χρονος κρατήθηκε και νοσηλεία στο ΓΝ Πάφου, ενώ εντός του οχήματος βρίσκοταν ακόμη τρεις ομοεθνείς του.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις είπε ο κ. Χατζηβασίλης προέκυψε ότι οι παραπονούμενοι ήρθαν από την Λεμεσό για να συναντηθούν με τον ύποπτο ο οποίος είναι συγγενής τους, για να λύσουν μια παρεξήγηση την οποία είχαν τις προηγούμενες ημέρες. Σε κάποια στιγμή μετέβη ο ύποπτος με το αυτοκίνητο του σε πάρκινγκ και στάθμευσε ακριβώς μπροστά τους. Αμέσως κατέβηκαν από το αυτοκίνητο συζήτησαν για λίγο και σε κάποια στιγμή το θύμα με ένα κομμάτι ξύλο που είχε στην κατοχή του κτύπησε πάνω στο αυτοκίνητο του υπόπτου προκαλώντας ζημιές στο πίσω δεξί παράθυρο πίσω από τον οδηγό, και τότε ο ύποπτος κρατούσε στο χέρι του ένα μαχαίρι με πολύ μεγάλη λεπίδα και αμέσως κατευθύνθηκε προς το θύμα και φέρεται να κάρφωσε το μαχαίρι στη δεξιά μεριά της κοιλιάς του.

Το μαχαίρι πρόσθεσε, έμεινε καρφωμένο στην κοιλιά του θύματος. Το θύμα ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά, δεν μπορούσε να σταθεί και έπεσε στο έδαφος. Ο ύποπτος φέρεται ακολούθως να κτύπησε τον 29χρονο με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του και ακολούθως κτύπησε σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο, βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Η νενομισμένη νεκροψία του 41χρονου θα γίνει αύριο, Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του υπόπτου βάσει του οποίου συνελήφθη σήμερα, Κυριακή στις 05:20 στην Πέγεια. Κατά την σύλληψη του παραλήφθηκαν τα ενδύματα του ως τεκμήριο.

Ανακρινόμενος ο ύποπτος φέρεται να παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, χωρίς όμως να έχει σκοπό να τον σκοτώσει, κατά τον ισχυρισμό του.

Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε πως οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο και πως μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 3 καταθέσεις και για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου αναμένεται να ληφθούν ακόμη 25 καταθέσεις οι πλείστες με την βοήθεια διερμηνέα από το οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό περιβάλλον του υπόπτου. Ακόμη αναμένεται να γίνουν τέσσερις έρευνες συγκεκριμένων οχημάτων και υποστατικών και αναμένεται να εξεταστεί η σκηνή επιστημονικά από μέλη της ΥΠΕΓΕ. Ακολούθως αιτήθηκε την οκταήμερη κράτηση του υπόπτου.

Ο Δικαστής ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για 8ημερη κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Την Κατηγορούσα Αρχή εκπροσώπησε η Χρύσω Περγαντή ενώ ο ύποπτος παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ