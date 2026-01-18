ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

Σε δηλώσεις του την Κυριακή σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο εθνικού μνημοσύνου στο Επισκοπειό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ανέφερε πως δεν πρόκειται να ωραιοποιήσει καμία κατάσταση.

Είπε ότι προχωρούν οι σχετικές ενέργειες από πλευράς Αστυνομίας για να συλληφθούν όσοι εμπλέκονται σε αυτά τα επεισόδια. «Σε περίπτωση εμπλοκής αλλοδαπών, αυτοί θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται αμέσως από την χώρα μας και θα τοποθετούνται στο stop list» για να μην μπορούν να επανέλθουν, είπε.

Όσον αφορά τυχόν εμπλοκή Κυπρίων πολιτών, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για «παραδειγματική τιμωρία», σημειώνοντας πως οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν επιδέχονται κανενός άλλου χαρακτηρισμού πέραν του απαράδεκτου.

Συνέρχονται οι Μόν. Αντιπρόσωποι για απάντηση σε δασμούς, δεν αποκλείεται και Ευρ. Συμβούλιο λέει ο ΠτΔ

Τη σύγκληση έκτακτης συνάντησης της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες για το θέμα επιβολής νέων δασμών από τις ΗΠΑ σε χώρες της ΕΕ ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά την ολοκλήρωση εθνικού μνημοσύνου στο Επισκοπειό, όπου εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο και κατέθεσε στεφάνι.

"Με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους δασμούς έχουμε καλέσει σήμερα στις 5μμ ώρα Βρυξελλών έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων, χωρίς να αποκλείω τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24ωρα να έχουμε και σύγκληση, έστω και υπό τηλεδιάσκεψη, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος και κοινή προσέγγιση, κοινή αντίδραση για αντιμετώπιση του θέματος", απάντησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε ερώτηση για το θέμα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε το Σάββατο με επιβολή επιπρόσθετων δασμών που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 25% στα προϊόντα ορισμένων χωρών "μέχρι την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας", από την 1η Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, από τους νέους δασμούς επηρεάζονται η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, με έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ.

"Την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%" και θα παραμείνουν σε ισχύ "μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας" στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Τραμπ.

Σημαντική η αναγνώριση του ρόλου Κύπρου στη Μ. Ανατολή από ΗΠΑ λέει ο Πρόεδρος

Μέσα από την πρόσκληση για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα όταν γίνεται από τις ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Επισκοπειό, όπου είχε εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ, Παντελή Κατελάρη, ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε τη λήψη επιστολής από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου, που προσκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

"Θεωρώ ιδιαίτερα τιμητικό για τη χώρα μας διότι μέσα από την πρόκληση αναγνωρίζεται ο ρόλος της στην ευρύτερη Μέση Ανατολή", ανέφερε. Υπενθύμισε, εξάλλου, την παρουσία της Κύπρου στη διάσκεψη που έγινε για τη Γάζα στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της οποίας "εισηγηθήκαμε συγκεκριμένες πτυχές, που η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση του Σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου με τα 20 σημεία".

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της πρότασης του Αμερικανού Προέδρου και "στη βάση της ανάλυσής μας θα προχωρήσουμε και στην απάντηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας να αναγνωρίζεται ο ρόλος της στην περιοχή, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες", επανέλαβε.