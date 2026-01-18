Έψαχναν καταζητούμενο πρόσωπο και εντόπισαν σφαίρες - Τέσσερις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3.25μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για ρίψη πυροβολισμών σε δρόμο στη Λάρνακα. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου στο πλαίσιο εξετάσεων που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι λίγο προηγουμένως, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων προσώπων, κατά τη διάρκεια της οποίας φαίνεται να ρίχθηκε αριθμός πυροβολισμών.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν στη σκηνή, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο κάλυκες φυσιγγίων (πιθανόν πιστολιού), ενώ εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος.

Από τη συνέχιση των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι γύρω στις 4μ.μ., μετέβη τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 48χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή. Ο 48χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία, ενώ εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, διενεργήθηκαν έρευνες σε διάφορα υποστατικά στη Λάρνακα. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα, όπου διαμένουν τρία πρόσωπα ηλικίας 26, 28 και 29 ετών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος εννέα χιλιοστών. Ως αποτέλεσμα οι τρεις ένοικοι συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο