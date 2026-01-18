Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου - Χρόνια πολλά σε όλους και όλες

Πήγαν να βρουν τον 41χρονο για να λύσουν τις διαφορές τους - Έτσι έγινε το άγριο φονικό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα 41χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο.
