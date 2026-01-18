Ecommbx
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου - Χρόνια πολλά σε όλους και όλες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου - Χρόνια πολλά σε όλους και όλες

 18.01.2026 - 07:30
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου - Χρόνια πολλά σε όλους και όλες

Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Αγίας Θεοδούλης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν
Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι:

Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη, Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

