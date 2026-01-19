Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗ Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η καθοριστική συμβολή του Hilton Nicosia!
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η καθοριστική συμβολή του Hilton Nicosia!

 19.01.2026 - 10:13
Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η καθοριστική συμβολή του Hilton Nicosia!

Η ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο, αφού οι αυξημένες ανάγκες φιλοξενίας θεσμικών αποστολών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων ενισχύουν την εικόνα της χώρας ως αξιόπιστου προορισμού για διοργανώσεις διεθνούς επιπέδου με ουσιαστικό αντίκτυπο στον ξενοδοχειακό και συνεδριακό κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Hilton Nicosia, ως το μοναδικό Hilton στην Κύπρο, διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Λειτουργώντας βάσει των αυστηρών διεθνών προτύπων που ορίζει ο Όμιλος  Hilton παγκοσμίως, το ξενοδοχείο διαθέτει πολυετή εμπειρία στη φιλοξενία υψηλά ιστάμενων προσώπων, όπως πολιτικούς, κυβερνητικούς και ανώτατους θεσμικούς αξιωματούχους διεθνών οργανισμών.

Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, το Hilton Nicosia, προχώρησε σε στοχευμένες επενδύσεις που ενίσχυσαν τη λειτουργική ετοιμότητα, την ευελιξία των υποδομών και τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών του. Κεντρικό σημείο αυτών των αναβαθμίσεων αποτελεί η πλήρης ανακαίνιση της εμβληματικής αίθουσας εκδηλώσεων Ledra Ballroom, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του ξενοδοχείου στον συνεδριακό και εκδηλωσιακό τομέα.

Παράλληλα, οι επενδύσεις επεκτάθηκαν σε ευρύτερες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων χώρων, τεχνολογικών συστημάτων και επιχειρησιακών διαδικασιών, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για αποστολές αυξημένων απαιτήσεων. Ως μέλος του διεθνούς Ομίλου Hilton, το ξενοδοχείο λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει επίσης το ανθρώπινο δυναμικό, με συνεχή επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα όπως πρωτόκολλα VIP φιλοξενίας, διαχείριση θεσμικών αποστολών και διαπολιτισμική επικοινωνία.

Ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, κος. Εύρος Στυλιανού, δήλωσε:

«Η Κυπριακή Προεδρία αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη χώρα μας και τον ξενοδοχειακό της κλάδο. Στο Hilton Nicosia, η πολυετής εμπειρία μας, οι υποδομές και το άκρως εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μάς επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις απαιτήσεις φιλοξενίας αποστολών υψηλού επιπέδου.»

Η Κυπριακή Προεδρία δημιουργεί μια ουσιαστική παρακαταθήκη για τον ξενοδοχειακό κλάδο της χώρας, ενισχύοντας τις υποδομές, την προβολή και τη θέση της Κύπρου ως σταθερού και ανταγωνιστικού προορισμού για συνεδριακό τουρισμό σε διεθνές επίπεδο. Για το Hilton Nicosia, η περίοδος αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως σημείου αναφοράς για φιλοξενία υψηλού επιπέδου, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδηγός-κίνδυνος: Κατευθυνόταν ανάποδα μέσα σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Είχε και άλλους επιβάτες - Δείτε βίντεο
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Δύο συλλήψεις μετά τον αγώνα Απόλλων – ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό: Επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς - Έγινε χρήση του «Αίαντα»
Πέθανε ο Λάκης Λοΐζου: Ήταν μόλις 64 ετών – Θρήνος στο Τμήμα Τελωνείων – Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Σημείωσε την ημερομηνία: Έρχεται το 3ο Φεστιβάλ Μπύρας και Μουσικής – Μην το χάσεις
«Παγώνει» η Κύπρος: Τσουχτερό κρύο και παγετός σε ορεινά και εσωτερικό – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Ο viral χιονάνθρωπος που βολτάρει σε διπλοκάμπινο – Δείτε φωτογραφία

 19.01.2026 - 10:11
Επόμενο άρθρο

Αναστασιάδης: «Η χρονική στιγμή του βίντεο δεν είναι τυχαία» - «Έχω επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον Χριστοδουλίδη»

 19.01.2026 - 10:24
Τρόμος στη Λάρνακα: Άγνωστος ανέσυρε πιστόλι και εκφόβιζε πολίτες – Ψάχνει τον δράστη η Αστυνομία

Τρόμος στη Λάρνακα: Άγνωστος ανέσυρε πιστόλι και εκφόβιζε πολίτες – Ψάχνει τον δράστη η Αστυνομία

Πολίτης κατήγγειλε στην Αστυνομία περιστατικό με άγνωστο άντρα, ο οποίος φέρεται να εκφόβιζε τους γύρω κρατώντας πιστόλι ή ομοίωμα πιστολιού στη Λάρνακα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τρόμος στη Λάρνακα: Άγνωστος ανέσυρε πιστόλι και εκφόβιζε πολίτες – Ψάχνει τον δράστη η Αστυνομία

Τρόμος στη Λάρνακα: Άγνωστος ανέσυρε πιστόλι και εκφόβιζε πολίτες – Ψάχνει τον δράστη η Αστυνομία

  •  19.01.2026 - 10:38
Φόνος στην Πάφο: Χειροπέδες σε άλλα τρία πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία

Φόνος στην Πάφο: Χειροπέδες σε άλλα τρία πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία

  •  19.01.2026 - 07:11
Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

  •  19.01.2026 - 06:28
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ταυτοποιήθηκαν άλλα τρία πρόσωπα – Ανησυχία από την εμπλοκή αλλοδαπών και Ελληνοκυπρίων

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ταυτοποιήθηκαν άλλα τρία πρόσωπα – Ανησυχία από την εμπλοκή αλλοδαπών και Ελληνοκυπρίων

  •  19.01.2026 - 09:35
«Αίσχος… παραλίγο να χτυπήσω»: Πήγε με πατερίτσες σε τουαλέτα για ΑμεΑ σε εστιατόριο και δεν πίστευε τι αντίκρυσε

«Αίσχος… παραλίγο να χτυπήσω»: Πήγε με πατερίτσες σε τουαλέτα για ΑμεΑ σε εστιατόριο και δεν πίστευε τι αντίκρυσε

  •  19.01.2026 - 10:10
Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Ο viral χιονάνθρωπος που βολτάρει σε διπλοκάμπινο – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Ο viral χιονάνθρωπος που βολτάρει σε διπλοκάμπινο – Δείτε φωτογραφία

  •  19.01.2026 - 10:11
Γρίπη Α: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας των ασθενών που νοσηλεύονται

Γρίπη Α: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας των ασθενών που νοσηλεύονται

  •  19.01.2026 - 10:05
Σημείωσε την ημερομηνία: Έρχεται το 3ο Φεστιβάλ Μπύρας και Μουσικής – Μην το χάσεις

Σημείωσε την ημερομηνία: Έρχεται το 3ο Φεστιβάλ Μπύρας και Μουσικής – Μην το χάσεις

  •  19.01.2026 - 08:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα