Απίστευτη υπόθεση: Έπεσε η έφεση για κουρέα - Ανήλικος εκπαιδευόμενος εξαναγκάστηκε σε σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικη ΑμεΑ

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, παρά την αυστηρότητά τους, οι ποινές είναι σύμφωνες με τη σοβαρότητα των πράξεων και τον ενεργό ρόλο του καταδικασθέντα στην κακοποίηση και στην παραγωγή παράνομου οπτικοακουστικού υλικού.

Απορρίφθηκαν επίσης ισχυρισμοί περί συνεργασίας και μεταμέλειας, καθώς διαπιστώθηκαν ενέργειες που στόχευαν στην παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, είχε καταδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για σειρά σοβαρών αδικημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύμα παιδί κάτω των 13 ετών.

Τον κακοποιούσε γυναίκα με νοητική υστέρηση

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί στο Κακουργιοδικείο σε 17 κατηγορίες. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο κατηγορούμενος ήταν κουρέας και απασχολούσε στο κουρείο του ανήλικο εκπαιδευόμενο. Τα επίδικα γεγονότα συνέβησαν μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2018, όταν το παιδί ήταν 12 ετών, και εκτυλίχθηκαν στον πάνω όροφο του κουρείου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Κακουργιοδικείου, το παιδί εξαναγκάστηκε να γδυθεί και να υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικη γυναίκα, για την οποία καταγράφεται ότι «ως διαφάνηκε» έπασχε από νοητική υστέρηση. Σε άλλο επεισόδιο της ίδιας περιόδου, το παιδί εξαναγκάστηκε να δεχθεί πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα από την ίδια γυναίκα και σε τρίτη περίπτωση, το ίδιο παιδί εξαναγκάστηκε να προβεί σε πράξεις σεξουαλικής φύσεως προς τη γυναίκα.

Πέρα από αυτά, το Κακκουργιοδικείο είχε κρίνει ότι οι ενέργειες που περιγράφονται σε κάποιες περιπτώσεις βιντεογραφήθηκαν. Για τον λόγο αυτό απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για πρόκληση συμμετοχής σε πορνογραφικές παραστάσεις, ενώ καταγράφεται και παραγωγή βίντεο παιδικής πορνογραφίας.