Ξεκαθαρίζει ο Ευθύμιος Δίπλαρος για την Annie Alexui - «Δεν έχω προβεί σε καμία καταγγελία»

Σε δημοσίευμα του «Φ» αναφέρεται ότι βρίσκονται ηχηρά ονόματα ανάμεσα σε όσους την κατήγγειλαν ανάμεσά τους και ο Ευθύμιος Δίπλαρος.

Ο ίδιος σήμερα με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό, δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε καμία καταγγελία εις βάρος της.

«Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δηλώνω ότι η αναφορά του ονόματός μου στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι απολύτως λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχω προβεί σε καμία καταγγελία ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εις βάρος της συγκεκριμένης κοπέλας.

Η αναγραφή του ονόματός μου στο εν λόγω δημοσίευμα αποτελεί σφάλμα του συντάκτη, για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρω.

Έχω ήδη ζητήσει από την εφημερίδα τη δημοσίευση σχετικής διάψευσης καθώς και την άμεση αφαίρεση του ονόματός μου από το δημοσίευμα».