Έμπλεξε η «Annie Alexui»: Αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες - Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, η ίδια βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών από πολιτικά και αστυνομικά πρόσωπα για δυσφήμιση, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρά αδικήματα. Από την πλευρά της, η Ιωάννα Φωτίου απαντά μέσω νέων αναρτήσεων, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αποκαλύψεις και υποστηρίζοντας ότι διαθέτει στοιχεία τα οποία δεν έχουν ακόμη δει το φως της δημοσιότητας.

Για μήνες, οι διαδικτυακές της τοποθετήσεις προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις στην κυπριακή κοινή γνώμη, η οποία προσπαθούσε να διακρίνει πού τελειώνει η αλήθεια και πού αρχίζει η υπερβολή ή η σκοπιμότητα. Οι αναρτήσεις της, στις οποίες κατήγγελλε πολιτικούς και αστυνομικούς για διαφθορά και εγκλήματα «λευκού κολάρου», φαίνεται πως ενόχλησαν έντονα.

Χθες, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε ότι η Ιωάννα Φωτίου, 43 ετών, από την Πάφο, καταζητείται σε σχέση με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον νόμο περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και την παρενόχληση. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2025.

Ο χρόνος έκδοσης της ανακοίνωσης προκαλεί ερωτήματα, καθώς συμπίπτει με περίοδο έντονης κριτικής προς την Αστυνομία για αναποτελεσματικότητα. Ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο προκάλεσε η έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών, παρά το γεγονός ότι η καταζητούμενη διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό.

Μεταξύ όσων υπέβαλαν καταγγελίες εναντίον της περιλαμβάνονται ο βουλευτής Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου Νίκος Τσαπής, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας Μιχάλης Κατσουνοτός, καθώς και ανώτερη λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας, μαζί με αξιωματικούς των Αστυνομικών Διευθύνσεων Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας. Πρόκειται συνολικά για 13 καταγγελίες, οι οποίες διαβιβάστηκαν τον Οκτώβριο στη Νομική Υπηρεσία.

Αφού μελέτησε τον φάκελο, η Νομική Υπηρεσία ενέκρινε την έκδοση Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, με την Αστυνομία να δημοσιοποιεί τα στοιχεία της ως καταζητούμενης. Πάντως, εκτιμάται ότι οι ρωσικές αρχές δεν αναμένεται να συναινέσουν στην έκδοσή της.

Η Άννα Αλεξούη απάντησε στις εξελίξεις με νέες αναρτήσεις, δηλώνοντας ότι δεν κρύβεται και δημοσιοποιώντας τον τηλεφωνικό της αριθμό, καλώντας τις αρχές να επικοινωνήσουν μαζί της. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ενταλμάτων που εκκρεμούν εις βάρος της και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ίδια, η ενεργοποίηση των ενταλμάτων αυτή την περίοδο συνδέεται με την αυξημένη απήχηση που έχουν οι αναρτήσεις της, ενώ δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις.