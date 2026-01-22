Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δρ. Καραγιάννης: Συναγερμός για την Γρίπη Α - Δεν «βλέπει» ηλικίες – Πότε αναμένεται δεύτερο κύμα

 22.01.2026 - 10:18
Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ήταν φιλοξενούμενος ο Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας, Δρ. Πέτρος Καραγιάννης ο οποίος αναφέρθηκε στη γρίπη Α η οποίο «χτυπά» και νεότερες ηλικίες.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε πως, «είναι κάτι που συμβαίνει και υπενθυμίζω πως το 1918 με την ισπανική γρίπη, από τα 50 εκατομμύρια που χάθηκαν τότε ήταν νεαρά άτομα τα οποία δεν είχαν καμία ανοσία, επομένως δεν πρέπει να αποκλείουμε τέτοια περιστατικά».

Παράλληλα σημείωσε πως, «συστήνουμε τον εμβολιασμό των ηλικιωμένων, των μικρών παιδιών και των εγκύων διότι αυτές οι τρεις ομάδες είναι αυτές που μπορεί να νοσήσουν πιο βαριά»,

Όπως δήλωσε, «οι θάνατοι στην Κύπρο είναι σε άτομα τα οποία είχαν υποκείμενα νοσήματα» και πρόσθεσε πως, «έχουμε αύξηση των θανάτων φέτος  κι αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αύξηση στον αριθμό των περιστατικών λόγω του υποστελέχους Κ το οποίο είναι περισσότερο μεταδοτικό, αναμέναμε αυτή την περίοδο ότι θα έχουμε έξαρση της Γρίπης κι εγώ επιμένω ότι δεν φτάσαμε ακόμα στην κορύφωση και θα την δούμε ίσως εντός των ημερών ενώ μετά θα ακολουθήσει και δεύτερο κύμα το οποίο ίσως να οφείλεται στη γρίπη Β η οποία αργά ή γρήγορα θα κάνει την εμφάνιση της».

Καταληκτικά αναφερόμενος στους εμβολιασμούς σημείωσε πως, «έχουν διατεθεί φέτος μόνο 4 μίση χιλιάδες εμβόλια για τον Covid, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός αριθμός κι αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν εμβολιάζεται ο κόσμος για να αναπληρωθεί η ανοσία της αγέλης σε κάποια στιγμή θα μας την δώσει κατακέφαλα».

Δείτε το απόσπασμα:

Δείτε το απόσπασμα:

 

 

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την απόφαση να μην μεταβεί στο Νταβός και να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελετή υπογραφής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί, συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

