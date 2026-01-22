Ecommbx
LIKE ONLINE

Έχτισαν σπίτι με 150.000 ευρώ και σήμερα αξίζει τα τετραπλάσια: Το μυστικό πίσω από την εκτόξευση

 22.01.2026 - 09:42
Έχτισαν σπίτι με 150.000 ευρώ και σήμερα αξίζει τα τετραπλάσια: Το μυστικό πίσω από την εκτόξευση

Όταν ο Τζεφ και η Σόνια αποφάσισαν να χτίσουν το σπίτι τους στο Rijkevorsel του Βελγίου, δεν είχαν στο μυαλό τους ούτε επενδυτικά σενάρια ούτε υπεραξίες. Ο στόχος ήταν απλός: Ένα λειτουργικό, προσιτό σπίτι για να ζήσουν. Με τη βοήθεια των γονιών τους, προσωπική εργασία και αυστηρό έλεγχο του κόστους, το κατάφεραν με περίπου 150.000 ευρώ.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η πραγματικότητα τους αιφνιδίασε. Το ίδιο σπίτι αποτιμάται σήμερα κοντά στις 649.000 ευρώ. Όχι λόγω κάποιας αδιανότης ανακαίνισης, αλλά εξαιτίας ενός συνδυασμού παραγόντων που λειτούργησαν αθροιστικά με την πάροδο του χρόνου.

Η τοποθεσία που δούλεψε υπέρ τους
Το Rijkevorsel βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα ολλανδικά σύνορα και τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε εναλλακτικό πόλο έλξης για αγοραστές που αποφεύγουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η γενική άνοδος της αγοράς ακινήτων ώθησε πολλούς να αναζητήσουν ήσυχες περιοχές με εύκολη πρόσβαση σε μεγάλες πόλεις.

Το σπίτι του ζευγαριού βρίσκεται σε έναν ήσυχο δρόμο, μόλις 600 μέτρα από το κέντρο, ενώ η σύνδεση με πόλεις όπως η Αμβέρσα και η Μπρέντα θεωρείται εξαιρετική. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ηρεμία και την προσβασιμότητα αποδείχθηκε καθοριστική.

Ο «μοναδικός συνδυασμός» που ανεβάζει αξίες
Σύμφωνα με τον κτηματομεσίτη που έκανε την εκτίμηση, η υπεραξία του ακινήτου βασίζεται σε τρεις παράγοντες που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό: Φυσικό φως, ευρυχωρία και ποιότητα κατασκευής. Το σπίτι διαθέτει μεγάλο οικόπεδο, άριστη στατική και αισθητική κατάσταση, καλοδιατηρημένο κήπο με βοηθητικό κτίσμα, εσωτερική διαρρύθμιση με φωτεινούς χώρους και μεγαλύτερα από τον μέσο όρο υπνοδωμάτια.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ηλιακοί συλλέκτες, οικιακή μπαταρία και συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα ενίσχυσαν περαιτέρω την εμπορική αξία του ακινήτου, σε μια εποχή όπου οι αγοραστές δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο κόστος λειτουργίας.

σπίτι στο Βέλγιο

Οι αριθμοί που λένε όλη την ιστορία

Η τελική εκτίμηση αποδίδει περίπου 235.000 ευρώ στην αξία της γης και σχεδόν 400.000 ευρώ στο ίδιο το κτίριο. Αυτό δικαιολογεί μια τιμή πώλησης κοντά στις 649.000 ευρώ, μετατρέποντας μια αρχική, «σεμνή» επένδυση σε σημαντικό περιουσιακό πλεονέκτημα.

Για τον Τζεφ και τη Σόνια, το αποτέλεσμα δεν ήταν προϊόν στρατηγικής, αλλά συνέπεια σωστών επιλογών, υπομονής και χρόνου. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό μάθημα της ιστορίας. Ότι ένα καλοφτιαγμένο, ανθρώπινο σπίτι, στη σωστή θέση, μπορεί να αξίζει πολύ περισσότερο απ’ όσο κοστολογείται αρχικά.

Την απόφαση να μην μεταβεί στο Νταβός και να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελετή υπογραφής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί, συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

