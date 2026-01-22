Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για ημικρατικούς – Ποιοι προϋπολογισμοί ψηφίστηκαν

Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 22.01.2026 - 19:07
Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε, την Πέμπτη, με ομόφωνη απόφαση, δωδεκατημόρια ημικρατικών οργανισμών για τον μήνα Φεβρουάριο ώστε να μπορούν να διενεργούν δαπάνες χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας εγκρίθηκαν επίσης οι προϋπολογισμοί τριών οργανισμών που εκκρεμούσαν.

Σε τοποθέτησή της η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, υπενθύμισε ότι εκκρεμούν προϋπολογισμοί άλλων 7 οργανισμών. Ο Προεδρεύων της Βουλής, Ζαχαρίας Κουλίας, υπενθύμισε και έκκληση της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, που αφορούν την καθυστέρηση στην κατάθεση προϋπολογισμών.

Με βάση την απόφαση παρέχεται από τη Βουλή σε ορισμένα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το 2026 εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2025, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στον μήνα Φεβρουάριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη νομοθεσία οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Ωστόσο, αριθμός προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου δεν έχει ακόμη κατατεθεί ή εγκριθεί από τη Βουλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Βουλής.

Ποιοι προϋπολογισμοί ψηφίστηκαν σήμερα

Η Ολομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για τη διενέργεια πληρωμής ποσού ύψους €1.870.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΕΛΕΠ είναι ισοσκελισμένος. Τα έσοδα θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€354.800), τέλη από ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία (€1.319.200), τέλη από σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας (€100.000) και από άλλα έσοδα (€96.000).

Εγκρίθηκε επίσης ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για τη διενέργεια πληρωμής ποσού ύψους €1.001.644.

Ο προϋπολογισμός του Φορέα για το 2026 είναι ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.001.644 και έσοδα ύψους €971.644, τα οποία είναι αυξημένα κατά 32,8%, σε σύγκριση με το 2025, κυρίως λόγω της περίληψης αυξημένης πρόβλεψης για πάγια ετήσια εισφορά από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις όσον αφορά επιβαρύνσεις για υποβολή παραπόνου.

Τα έσοδα του ΕΦΕΕΔΧΦ θα προέλθουν από την πάγια ετήσια εισφορά που καταβάλλεται από κάθε χρηματοοικονομική επιχείρηση στον φορέα (€704.078), από ατομική εισφορά που καταβάλλεται από άτομα για την υποβολή παραπόνου, καταγγελίας ή για αίτηση (€10.000), από επιβαρύνσεις που καταβάλλονται ως τέλος από χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις/πιστωτές/μεσίτες/παρόχους υπηρεσιών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόφαση του ΕΦΕΕΔΧΦ σχετικά με υποβληθέντα παράπονα στρέφεται εναντίον τους (€87.500), από κρατική χορηγία για την κάλυψη της αντιμισθίας και των λοιπών ωφελημάτων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου και του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου (€160.066), καθώς και από άλλα έσοδα (€10.000).

Το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €300.000 θα καλυφθεί από τα ταμειακά αποθέματα του φορέα.

Οι Βουλευτές επίσης ενέκριναν τον προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τη διενέργεια πληρωμής  €944.263.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. Τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

