Eurostat: Μειώνεται το χρέος της Κύπρου, αυξάνεται στην Ευρωζώνη

Όσον αφορά την Κύπρο, το χρέος για το τρίτο τετράμηνο του 2025, ανήλθε στο 60,6% προς το ΑΕΠ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τετράμηνο.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης στην Ευρωζώνη, σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (88,2%).

Σημειώνεται ότι για την ίδια χρονική περίοδο, στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, το χρέος σημείωσε αύξηση από 81,9% σε 82,1%.

Σε σύγκριση με το τρίτο τετράμηνο του 2024, δεκαέξι κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τετραμήνου του 2025, ενώ έντεκα κράτη μέλη κατέγραψαν μείωση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+5,5), στην Πολωνία (+5,0), στη Φινλανδία (+4,7), στη Βουλγαρία (+4,1) και στη Γαλλία (+4,0). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-8,9), στην Ιρλανδία (-7,1), στην Κύπρο (-6,1), στη Δανία (-3,1 π.μ.) και στη Λετονία (-2,3).

Συνολικά, σε σύγκριση με το τρίτο τετράμηνο του 2024, το κυβερνητικό χρέος προς το ΑΕΠ αυξήθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 87,7% σε 88,5%) όσο και στην ΕΕ (από 81,3% σε 82,1%).

Στο τέλος του τρίτου τετραμήνου του 2025, το χρέος της γενικής κυβέρνησης αποτελείτο από 84,2% χρεόγραφα στη ζώνη του ευρώ και 83,6% στην ΕΕ. Από 13,3% δάνεια στη ζώνη του ευρώ και 13,9% στην ΕΕ, καθώς και από 2,6% προς νόμισμα και καταθέσεις στη ζώνη του ευρώ και 2,5% στην ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ