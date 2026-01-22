Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Υποστελεχωμένα τα σχολεία»: 5000 παιδιά μένουν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό – Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Υποστελεχωμένα τα σχολεία»: 5000 παιδιά μένουν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό – Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΔ

 22.01.2026 - 18:56
«Υποστελεχωμένα τα σχολεία»: 5000 παιδιά μένουν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό – Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΔ

Στο πρόβλημα της αντικατάστασης εκπαιδευτικών αναφέρεται  με δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σημειώνοντας πως μόνο σήμερα περίπου 5000 παιδιά της Δημοτικής εκπαίδευσης παγκύπρια έμειναν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό και κάνοντας λόγο για "αδιαφορία και αδράνεια".

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι «για ακόμη μία χρονιά παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές, με το Υπουργείο Παιδείας να επιχειρεί να εφησυχάσει μέσω υποσχέσεων που, για άλλη μια φορά, δεν υλοποιούνται και παραμένουν στα συρτάρια, στο ζήτημα της υποστελέχωσης των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της καταγραφής πολλών αδιάθετων αντικαταστάσεων».

«Μια απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αρκεί για να γεννηθεί εύλογα το ερώτημα: πώς τα δημόσια σχολεία καταφέρνουν να διαχειριστούν τη δύσκολη καθημερινότητα που επιβαρύνεται περαιτέρω από τις δεκάδες αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών οι οποίες παραμένουν αδιάθετες καθημερινά;», ανέφερε.

Ενδεικτικά, σημείωσε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, μόνο τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται τα εξής: τη Δευτέρα 19/1/2026 στη Δημοτική εκπαίδευση υπήρχαν περίπου 115 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 12 και στην Ειδική 25, την Τρίτη 20/1/2026 στη Δημοτική εκπαίδευση περίπου 149 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 24 και στην Ειδική 27, την Τετάρτη 21/1/2026 στη Δημοτική εκπαίδευση περίπου 152 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 33 και στην Ειδική 29.

Σήμερα Πέμπτη στη Δημοτική καταγράφονται συνολικά 170 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 39 και στην Ειδική 39, ανέφερε.

 «Ως αποτέλεσμα αυτών των τεράστιων ελλείψεων, οι σχολικές μας μονάδες υπολειτουργούν και αναγκάζονται να καταφεύγουν σε έκτακτα μέτρα και λύσεις ανάγκης», πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι ο αριθμός των παιδιών που επηρεάζονται είναι πολύ μεγάλος καθημερινά.

«Μόνο σήμερα, περίπου 5000 παιδιά παγκύπρια έμειναν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό. Η κατάσταση αυτή θα έπρεπε ήδη να έχει οδηγήσει το ΥΠΑΝ στη λήψη ουσιαστικών μέτρων. Αντί αυτού, βλέπουμε και φέτος αδιαφορία και αδράνεια", είπε.

Η κ. Βασιλείου διερωτήθηκε: "οι πέραν των 200 αντικαταστάσεων που και σήμερα αναγράφεται δίπλα τους 'η αντικατάσταση δεν δόθηκε', δεν ανησυχεί κανένα; Είναι άξιον απορίας, γιατί όλες εκείνες οι ευαίσθητες φωνές που κουνούσαν το δάκτυλο στους εκπαιδευτικούς για τη διωρη στάση εργασίας, επικαλούμενοι ότι θα χαθεί εκπαιδευτικος χρόνος σήμερα σιωπούν, ειδικά τώρα που υπονομεύεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ασφαλιστική «ομπρέλα» €115.000 για τα μέλη του Στρατού – Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή

 22.01.2026 - 18:50
Επόμενο άρθρο

Eurostat: Μειώνεται το χρέος της Κύπρου, αυξάνεται στην Ευρωζώνη

 22.01.2026 - 19:01
«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

Ο 63χρονος Γιώργος Μιχαήλ, από το Ζακάκι, είναι το θύμα τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με την τροχαία να μην αποκλείει το θάνατο του από παθολογικά αίτια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

  •  22.01.2026 - 19:45
Αλυσιδωτές συλλήψεις μετά τη συμπλοκή στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο γνωστός επιχειρηματίας

Αλυσιδωτές συλλήψεις μετά τη συμπλοκή στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο γνωστός επιχειρηματίας

  •  22.01.2026 - 18:24
Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

  •  22.01.2026 - 11:39
Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόψε στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόψε στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

  •  22.01.2026 - 20:20
Ασφαλιστική «ομπρέλα» €115.000 για τα μέλη του Στρατού – Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή

Ασφαλιστική «ομπρέλα» €115.000 για τα μέλη του Στρατού – Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή

  •  22.01.2026 - 18:50
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

  •  22.01.2026 - 15:45
Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

  •  22.01.2026 - 13:41
Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  22.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα