«Υποστελεχωμένα τα σχολεία»: 5000 παιδιά μένουν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό – Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΔ

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι «για ακόμη μία χρονιά παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές, με το Υπουργείο Παιδείας να επιχειρεί να εφησυχάσει μέσω υποσχέσεων που, για άλλη μια φορά, δεν υλοποιούνται και παραμένουν στα συρτάρια, στο ζήτημα της υποστελέχωσης των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της καταγραφής πολλών αδιάθετων αντικαταστάσεων».

«Μια απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αρκεί για να γεννηθεί εύλογα το ερώτημα: πώς τα δημόσια σχολεία καταφέρνουν να διαχειριστούν τη δύσκολη καθημερινότητα που επιβαρύνεται περαιτέρω από τις δεκάδες αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών οι οποίες παραμένουν αδιάθετες καθημερινά;», ανέφερε.

Ενδεικτικά, σημείωσε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, μόνο τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται τα εξής: τη Δευτέρα 19/1/2026 στη Δημοτική εκπαίδευση υπήρχαν περίπου 115 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 12 και στην Ειδική 25, την Τρίτη 20/1/2026 στη Δημοτική εκπαίδευση περίπου 149 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 24 και στην Ειδική 27, την Τετάρτη 21/1/2026 στη Δημοτική εκπαίδευση περίπου 152 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 33 και στην Ειδική 29.

Σήμερα Πέμπτη στη Δημοτική καταγράφονται συνολικά 170 αδιάθετες αντικαταστάσεις, στην Προδημοτική 39 και στην Ειδική 39, ανέφερε.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των τεράστιων ελλείψεων, οι σχολικές μας μονάδες υπολειτουργούν και αναγκάζονται να καταφεύγουν σε έκτακτα μέτρα και λύσεις ανάγκης», πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι ο αριθμός των παιδιών που επηρεάζονται είναι πολύ μεγάλος καθημερινά.

«Μόνο σήμερα, περίπου 5000 παιδιά παγκύπρια έμειναν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό. Η κατάσταση αυτή θα έπρεπε ήδη να έχει οδηγήσει το ΥΠΑΝ στη λήψη ουσιαστικών μέτρων. Αντί αυτού, βλέπουμε και φέτος αδιαφορία και αδράνεια", είπε.

Η κ. Βασιλείου διερωτήθηκε: "οι πέραν των 200 αντικαταστάσεων που και σήμερα αναγράφεται δίπλα τους 'η αντικατάσταση δεν δόθηκε', δεν ανησυχεί κανένα; Είναι άξιον απορίας, γιατί όλες εκείνες οι ευαίσθητες φωνές που κουνούσαν το δάκτυλο στους εκπαιδευτικούς για τη διωρη στάση εργασίας, επικαλούμενοι ότι θα χαθεί εκπαιδευτικος χρόνος σήμερα σιωπούν, ειδικά τώρα που υπονομεύεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης», κατέληξε.

