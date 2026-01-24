Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαρούσος: «Θεσμικό και πολιτικό ατόπημα» η προκήρυξη θέσης στο λιμάνι Λεμεσού με σχέδιο Αμμοχώστου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρούσος: «Θεσμικό και πολιτικό ατόπημα» η προκήρυξη θέσης στο λιμάνι Λεμεσού με σχέδιο Αμμοχώστου

 24.01.2026 - 14:04
Καρούσος: «Θεσμικό και πολιτικό ατόπημα» η προκήρυξη θέσης στο λιμάνι Λεμεσού με σχέδιο Αμμοχώστου

Θεσμικό, διοικητικό και πολιτικό ζήτημα εγείρεται σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννη Καρούσο από την πρόσφατη προκήρυξη θέσης Διευθυντή στο λιμάνι Λεμεσού από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, με χρήση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Λιμανιού Αμμοχώστου,

Δημιουργεί «ένα σοβαρό θεσμικό, διοικητικό και πολιτικό ζήτημα», αναφέρει ο κ. Καρούσος σε γραπτή δήλωσή του.

Σημειώνει πως «πρόκειται για μια θέση που δεν υφίσταται για λόγους απλής διοικητικής διευκόλυνσης».

«Η θέση Διευθυντή Λιμανιού Αμμοχώστου είναι εξόχως συμβολική, με σαφή πολιτική και εθνική διάσταση, που συνδέεται άρρηκτα με την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να μεταφέρεται, να αντικαθίσταται ή να «αξιοποιείται» κατά το δοκούν», αναφέρει.

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, «η Αρχή Λιμένων Κύπρου οδηγείται σε ένα παράδοξο και θεσμικά προβληματικό σχήμα, όπου η Λεμεσός θα διαθέτει δύο Διευθυντές Λιμανιού με το ίδιο Σχέδιο Υπηρεσίας. Μια κατάσταση διοικητικά αδικαιολόγητη και πολιτικά απαράδεκτη».

Αναφέρεται ότι «η Αμμόχωστος, δεν ακυρώνεται, δεν υποκαθίσταται και δεν μπορεί να υποβαθμίζεται με διοικητικούς χειρισμούς».

Σημειώνεται πως «εάν η πραγματική πρόθεση της Αρχής Λιμένων Κύπρου είναι η κάλυψη θέσης τύπου «Λιμενάρχη» (Harbour Master) στη Διεύθυνση Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων, τότε η μοναδική θεσμικά και νομικά ορθή λύση είναι η δημιουργία νέας θέσης, με την έγκριση νέου Σχεδίου Υπηρεσίας, με ξεκάθαρα ρυθμιστικά και εποπτικά καθήκοντα».

Αναφέρεται πως «η θέση Διευθυντή Λιμανιού Αμμοχώστου δεν είναι διοικητικό εργαλείο. Είναι θεσμική και εθνική αναφορά και δεν μπορεί να αξιοποιείται ως «παραθυράκι».

Σημειώνει πως «η Αρχή Λιμένων Κύπρου οφείλει να δώσει άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις: Εάν η θέση Διευθυντή που έχει προκηρυχθεί προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Σε ποια πόλη προβλέπεται η συγκεκριμένη θέση».

Αναφέρει πως «σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόνοια, οφείλει να παγώσει άμεσα τη διαδικασία και να διορθώσει το λάθος».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Ιανουαρίου
Η «οδύσσεια» του Καστέλλο στη Μεσόγειο: Θαλάσσια χελώνα από την Ελλάδα βρέθηκε στην Ισπανία
Άστατος καιρός με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και βροχές δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο
Κύπρος χωρίς τσιγάρο σε 10 χρόνια; Το «μοντέλο του Βορρά» και ο ρόλος των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση
Νυχτερινή «επιχείρηση σκούπα» της Αστυνομίας – Πάνω από 800 έλεγχοι και 32 καταγγελίες για μεθυσμένους οδηγούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λονδίνο: Στηρίζει τις ενέργειες για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

 24.01.2026 - 13:51
Επόμενο άρθρο

Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

 24.01.2026 - 14:35
Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

  •  24.01.2026 - 13:06
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

  •  24.01.2026 - 11:17
«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

  •  24.01.2026 - 14:58
Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

  •  24.01.2026 - 14:48
Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

  •  24.01.2026 - 11:51
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

  •  24.01.2026 - 11:09
Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

  •  24.01.2026 - 14:35
Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

  •  24.01.2026 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα