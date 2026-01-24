Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

 24.01.2026 - 14:35
Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», δήλωσε χθες υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, εν όψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση –ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό τον λόγο τα πάντα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε την όποια επίθεση -περιορισμένη, άνευ περιορισμών, χειρουργική, με συμβατικά μέσα, όπως κι αν την ονομάσουν— ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατόν τρόπο για να το διευθετήσουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Εάν οι Αμερικάνοι παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα μπορούσε να είναι η ιρανική απάντηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

