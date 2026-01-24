Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου αναφέρεται ότι η αγορά θα λειτουργήσει στο δυτικό τμήμα του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Περβόλας, επί της οδού Φελλάχογλου, σε χώρο που θα καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων και «στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική αγροτική παραγωγή».

Σύμφωνα με τον Δήμου Πάφου, «πρόκειται για ένα έργο που έλειπε από την πόλη και το οποίο ζητούσαν επίμονα τόσο οι ντόπιοι καταναλωτές όσο και οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την επαρχία Πάφου και επιθυμούν να γνωρίσουν και να προμηθευτούν αυθεντικά τοπικά προϊόντα».

Μέσα από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς, σε καλύτερες τιμές και με φρεσκάδα σχεδόν «από το χωράφι», προστίθεται.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες θα ενισχύσουν το εισόδημά τους, περιορίζοντας τον ρόλο των μεσαζόντων, προς όφελος ολόκληρης της τοπικής οικονομίας.

Σημειώνεται πως η σύμβαση, υπογράφηκε περί τα μέσα Οκτωβρίου.