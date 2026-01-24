Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

 24.01.2026 - 14:35
Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τους καταναλωτές αλλά και τους παραγωγούς κηπευτικών και αγροτικών προϊόντων, η υπαίθρια Λαϊκή Αγορά, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στην Πάφο, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου αναφέρεται ότι η αγορά θα λειτουργήσει στο δυτικό τμήμα του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Περβόλας, επί της οδού Φελλάχογλου, σε χώρο που θα καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων και «στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική αγροτική παραγωγή».

Σύμφωνα με τον Δήμου Πάφου, «πρόκειται για ένα έργο που έλειπε από την πόλη και το οποίο ζητούσαν επίμονα τόσο οι ντόπιοι καταναλωτές όσο και οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την επαρχία Πάφου και επιθυμούν να γνωρίσουν και να προμηθευτούν αυθεντικά τοπικά προϊόντα».

Μέσα από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς, σε καλύτερες τιμές και με φρεσκάδα σχεδόν «από το χωράφι», προστίθεται.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες θα ενισχύσουν το εισόδημά τους, περιορίζοντας τον ρόλο των μεσαζόντων, προς όφελος ολόκληρης της τοπικής οικονομίας.

Σημειώνεται πως η σύμβαση, υπογράφηκε περί τα μέσα Οκτωβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Ιανουαρίου
Η «οδύσσεια» του Καστέλλο στη Μεσόγειο: Θαλάσσια χελώνα από την Ελλάδα βρέθηκε στην Ισπανία
Άστατος καιρός με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και βροχές δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο
Κύπρος χωρίς τσιγάρο σε 10 χρόνια; Το «μοντέλο του Βορρά» και ο ρόλος των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση
Νυχτερινή «επιχείρηση σκούπα» της Αστυνομίας – Πάνω από 800 έλεγχοι και 32 καταγγελίες για μεθυσμένους οδηγούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

 24.01.2026 - 14:35
Επόμενο άρθρο

Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

 24.01.2026 - 14:48
Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

  •  24.01.2026 - 13:06
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

  •  24.01.2026 - 11:17
«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

  •  24.01.2026 - 14:58
Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

  •  24.01.2026 - 14:48
Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

  •  24.01.2026 - 11:51
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

  •  24.01.2026 - 11:09
Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

  •  24.01.2026 - 14:35
Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

  •  24.01.2026 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα