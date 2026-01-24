Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, για πυρκαγιά σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή.

Δείτε εικόνες από την πολυκατοικία σε περιοχή της Αραδίππου:

Όπως σημείωσε, άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ τρία μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και μικρού παιδιού, εξήλθαν μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

«Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα από την πυρκαγιά, καθώς και στα υπόλοιπα διαμερίσματα των πιο πάνω ορόφων, λόγω της μεταφοράς καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου», ανέφερε ο κ. Κεττής.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με χρήση σωλήνων νερού και με είσοδο στον χώρο χρησιμοποιώντας αναπνευστικές συσκευές. Συνολικά οκτώ άτομα οδηγήθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου σε ανοικτό χώρο στο ισόγειο.

Στη συνέχεια, τα οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά, μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λάρνακας, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε φωτιστικό σώμα, ενώ αναμένονται και οι απόψεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.