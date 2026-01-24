Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

 24.01.2026 - 14:48
Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

Εκτεταμένες ήταν οι ζημιές προκλήθηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας στη Λάρνακα. Συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά, μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Στο νοσοκομείο οκτώ άτομα μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, για πυρκαγιά σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή.

Δείτε εικόνες από την πολυκατοικία σε περιοχή της Αραδίππου:

Όπως σημείωσε, άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ τρία μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και μικρού παιδιού, εξήλθαν μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

«Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα από την πυρκαγιά, καθώς και στα υπόλοιπα διαμερίσματα των πιο πάνω ορόφων, λόγω της μεταφοράς καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου», ανέφερε ο κ. Κεττής.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με χρήση σωλήνων νερού και με είσοδο στον χώρο χρησιμοποιώντας αναπνευστικές συσκευές. Συνολικά οκτώ άτομα οδηγήθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου σε ανοικτό χώρο στο ισόγειο.

Στη συνέχεια, τα οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά, μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λάρνακας, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε φωτιστικό σώμα, ενώ αναμένονται και οι απόψεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας. 

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

