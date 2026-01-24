Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Στο νοσοκομείο οκτώ άτομα μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής αναφέρει πως «ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε δωμάτιο του διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή».

Αναφέρει πως άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, προσθέτοντας πως τρία μέλη οικογενείας συμπεριλαμβανομένου και μικρού παιδιού εξήλθαν μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

«Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα από την πυρκαγιά αλλά και στα υπόλοιπα διαμερίσματα στους πιο πάνω ορόφους λόγω της μεταφοράς του καπνού και των θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου», προσθέτει ο κ. Κεττής.

Αναφέρεται πως «η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με χρήση σωλήνων νερού και είσοδο με αναπνευστικές συσκευές».

Σημειώνεται πως «οκτώ συνολικά άτομα συμπεριλαμβανομένων και των ένοικων του διαμερίσματος οδηγήθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου σε ανοιχτό χώρο στο ισόγειο».

Αναφέρει πως «τα οκτώ άτομα συμπεριλαμβανομένων και δύο μικρών παιδιών μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Λάρνακας με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού».

Φαίνεται η πυρκαγιά «εκ πρώτης όψεως να προκλήθηκε λόγω ηλεκτρικού προβλήματος σε φωτιστικό», προσθέτει ο κ. Κεττής, σημειώνοντας ότι «αναμένονται οι απόψεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας».

Στη σκηνή βρίσκεται και η Αστυνομία Λάρνακας.