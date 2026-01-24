Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυναγερμός στην Πυροσβεστική: Στο νοσοκομείο οκτώ άτομα μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Στο νοσοκομείο οκτώ άτομα μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα

 24.01.2026 - 12:56
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Στο νοσοκομείο οκτώ άτομα μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από πυρκαγιά σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με συνολικά οκτώ άτομα να μεταφέρονται στο ΤΑΕΠ ΓΝ Λάρνακας με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής αναφέρει πως «ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε  δωμάτιο του διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή».

Αναφέρει πως άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, προσθέτοντας πως τρία μέλη οικογενείας συμπεριλαμβανομένου και μικρού παιδιού εξήλθαν μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

«Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα από την πυρκαγιά αλλά και στα υπόλοιπα διαμερίσματα  στους πιο πάνω ορόφους λόγω της μεταφοράς του καπνού και των θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου», προσθέτει ο κ. Κεττής.

Αναφέρεται πως «η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με χρήση σωλήνων νερού και είσοδο με αναπνευστικές συσκευές».

Σημειώνεται πως «οκτώ συνολικά άτομα συμπεριλαμβανομένων και των ένοικων του διαμερίσματος  οδηγήθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου σε ανοιχτό χώρο στο ισόγειο».

Αναφέρει πως «τα οκτώ άτομα συμπεριλαμβανομένων και δύο  μικρών παιδιών μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Λάρνακας με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού».

Φαίνεται η πυρκαγιά «εκ πρώτης όψεως  να προκλήθηκε λόγω ηλεκτρικού προβλήματος σε φωτιστικό», προσθέτει ο κ. Κεττής, σημειώνοντας ότι «αναμένονται οι απόψεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας».

Στη σκηνή βρίσκεται και η Αστυνομία Λάρνακας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Ιανουαρίου
Η «οδύσσεια» του Καστέλλο στη Μεσόγειο: Θαλάσσια χελώνα από την Ελλάδα βρέθηκε στην Ισπανία
Άστατος καιρός με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και βροχές δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο
Κύπρος χωρίς τσιγάρο σε 10 χρόνια; Το «μοντέλο του Βορρά» και ο ρόλος των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση
Νυχτερινή «επιχείρηση σκούπα» της Αστυνομίας – Πάνω από 800 έλεγχοι και 32 καταγγελίες για μεθυσμένους οδηγούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυβέρνηση για εγκληματικότητα: «Θα πράξουμε ό,τι χρειαστεί για την ασφάλεια των πολιτών» - «Υπάρχει αποφασιστικότητα»

 24.01.2026 - 12:50
Επόμενο άρθρο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

 24.01.2026 - 13:06
Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

  •  24.01.2026 - 13:06
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

  •  24.01.2026 - 11:17
«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

  •  24.01.2026 - 14:58
Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

  •  24.01.2026 - 14:48
Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

  •  24.01.2026 - 11:51
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

  •  24.01.2026 - 11:09
Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

  •  24.01.2026 - 14:35
Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

  •  24.01.2026 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα