ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λονδίνο: Στηρίζει τις ενέργειες για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

 24.01.2026 - 13:51
Λονδίνο: Στηρίζει τις ενέργειες για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε απαντητική του επιστολή προς το Συμβούλιο των Βρετανοκυπρίων αναφορικά με την σπουδαιότητα των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο επισημαίνει πως συμμερίζεται πλήρως την στρατηγική σημασία της περιοχής και πως συνεργασία με τις ΗΠΑ και την ΕΕ στηρίζει τις ενέργειες που γίνονται.

Επαναβεβαιώνει επίσης με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο  τη σταθερή στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει τη ρωσική εισβολή «απρόκλητη, προμελετημένη και βάρβαρη επίθεση» κατά ενός κυρίαρχου και δημοκρατικού κράτους. Την ίδια στιγμή υπογραμμίζει πως παραμένει πλήρως δεσμευμένο στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, για την μακροπρόθεσμη ασφάλεια, την κυριαρχία και την ευημερία της χώρας. Σημειώνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται στενά με την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες συμμάχους προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας από τον Φεβρουάριο του 2022 οι οποίες όπως τονίζεται της έχουν στερήσει πρόσβαση σε τουλάχιστον 450 δισ. δολάρια.  Ποσό που ισοδυναμεί με περίπου δύο επιπλέον έτη χρηματοδότησης του πολέμου, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 2.900 άτομα, οντότητες και πλοία, ενώ πάνω από 20 δισ. λίρες έχουν τεθεί υπό περιορισμούς, σημειώνει με νόημα το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες κυρώσεις κατά μεγάλων ρωσικών ενεργειακών εταιρειών και άλλων δικτυών που φέρονται να διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αποκοπή των εσόδων του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, τονίζεται η συνεργασία με συμμάχους για τη διαφοροποίηση από τη ρωσική ενέργεια και η στενή σύμπραξη με ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει το γεγονός πως η Ουκρανία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως και την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στο Κίεβο καθώς και την επίσκεψη στην Λευκωσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επιστολή του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στις επισημάνσεις του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων αναφορικά με την σπουδαιότητα των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο επισημαίνει πως συμμερίζεται πλήρως την στρατηγική σημασία της περιοχής και πως συνεργασία με τις ΗΠΑ και την ΕΕ στηρίζει τις ενέργειες που γίνονται.

Το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων είναι οργάνωση που προωθεί τα κυπριακά συμφέροντα στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Λονδίνου και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Κατά καιρούς έχει απευθύνει επιστολές τόσο σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ  όσο και σε άλλους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται με την λύση του Κυπριακού όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Την επιστολή υπογράφουν οι Δώρος Παρτασίδης, Γιώργος Χατζηπαυλής, Μαρί Νίκολσμπι, Αντώνης Σαββίδης και Σπύρος Νεοφύτου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

