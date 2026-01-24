Ετοιμαστείτε για… ινδικά: Ένα αγαπημένο στέκι της Λευκωσίας επιστρέφει πιο ατμοσφαιρικό από ποτέ

Πιο σύγχρονο, πιο φιλόξενο και πιο καλαίσθητο, το Hurry Curry επιστρέφει με διάθεση να σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή.

Ο νέος χώρος αποπνέει ηρεμία και κομψότητα. Γήινες αποχρώσεις, άνετα καθίσματα και χαμηλός φωτισμός δημιουργούν μια αίσθηση ζεστασιάς και χαλάρωσης, ιδανική τόσο για ένα χαλαρό καθημερινό δείπνο όσο και για πιο ιδιαίτερες εξόδους. Το βλέμμα μαγνητίζει το εντυπωσιακό ταβάνι με τα ινδικά μοτίβα, που λειτουργεί σχεδόν σαν έργο τέχνης, χαρίζοντας χαρακτήρα και ταυτότητα στον χώρο. Η ανοιχτή κουζίνα προσθέτει μια αίσθηση ζωντάνιας και διαφάνειας, επιτρέποντας στον επισκέπτη να γίνει μέρος της εμπειρίας.

Στο επίκεντρο παραμένει, όπως πάντα, η κουζίνα. Αυθεντικές ινδικές συνταγές, αρωματικά μπαχαρικά και τεχνικές που μεταφέρουν την κουλτούρα της Ινδίας στο πιάτο συνθέτουν ένα μενού γεμάτο επιλογές: πλούσια curry με κοτόπουλο, αρνί ή λαχανικά, αρωματικά biryani, tandoori πιάτα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο και φρεσκοψημένα naan σε διάφορες εκδοχές. Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι χορτοφαγικές και vegan προτάσεις, που ξεχωρίζουν για τη γευστική τους ένταση.

Η ανακαίνιση δεν άλλαξε την ψυχή του χώρου — την ανέδειξε. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο σύγχρονο και το παραδοσιακό και σε καλεί όχι απλώς να φας, αλλά να ταξιδέψεις. Ένας προορισμός που πλέον ταιριάζει απόλυτα με τις γεύσεις που εδώ και χρόνια αγαπήθηκαν.

