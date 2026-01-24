Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕτοιμαστείτε για… ινδικά: Ένα αγαπημένο στέκι της Λευκωσίας επιστρέφει πιο ατμοσφαιρικό από ποτέ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμαστείτε για… ινδικά: Ένα αγαπημένο στέκι της Λευκωσίας επιστρέφει πιο ατμοσφαιρικό από ποτέ

 24.01.2026 - 13:39
Ετοιμαστείτε για… ινδικά: Ένα αγαπημένο στέκι της Λευκωσίας επιστρέφει πιο ατμοσφαιρικό από ποτέ

Νέο κεφάλαιο γράφει ένα από τα πιο αγαπημένα ινδικά στέκια της Λευκωσίας, επανασυστήνοντας τον εαυτό του μέσα από έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο που μεταμορφώνει την εμπειρία του επισκέπτη, χωρίς να αλλοιώνει τον αυθεντικό του χαρακτήρα.

Πιο σύγχρονο, πιο φιλόξενο και πιο καλαίσθητο, το Hurry Curry επιστρέφει με διάθεση να σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή.

Ο νέος χώρος αποπνέει ηρεμία και κομψότητα. Γήινες αποχρώσεις, άνετα καθίσματα και χαμηλός φωτισμός δημιουργούν μια αίσθηση ζεστασιάς και χαλάρωσης, ιδανική τόσο για ένα χαλαρό καθημερινό δείπνο όσο και για πιο ιδιαίτερες εξόδους. Το βλέμμα μαγνητίζει το εντυπωσιακό ταβάνι με τα ινδικά μοτίβα, που λειτουργεί σχεδόν σαν έργο τέχνης, χαρίζοντας χαρακτήρα και ταυτότητα στον χώρο. Η ανοιχτή κουζίνα προσθέτει μια αίσθηση ζωντάνιας και διαφάνειας, επιτρέποντας στον επισκέπτη να γίνει μέρος της εμπειρίας.

Στο επίκεντρο παραμένει, όπως πάντα, η κουζίνα. Αυθεντικές ινδικές συνταγές, αρωματικά μπαχαρικά και τεχνικές που μεταφέρουν την κουλτούρα της Ινδίας στο πιάτο συνθέτουν ένα μενού γεμάτο επιλογές: πλούσια curry με κοτόπουλο, αρνί ή λαχανικά, αρωματικά biryani, tandoori πιάτα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο και φρεσκοψημένα naan σε διάφορες εκδοχές. Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι χορτοφαγικές και vegan προτάσεις, που ξεχωρίζουν για τη γευστική τους ένταση.

Η ανακαίνιση δεν άλλαξε την ψυχή του χώρου — την ανέδειξε. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο σύγχρονο και το παραδοσιακό και σε καλεί όχι απλώς να φας, αλλά να ταξιδέψεις. Ένας προορισμός που πλέον ταιριάζει απόλυτα με τις γεύσεις που εδώ και χρόνια αγαπήθηκαν.

Πληροφορίες από checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Ιανουαρίου
Η «οδύσσεια» του Καστέλλο στη Μεσόγειο: Θαλάσσια χελώνα από την Ελλάδα βρέθηκε στην Ισπανία
Άστατος καιρός με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και βροχές δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο
Κύπρος χωρίς τσιγάρο σε 10 χρόνια; Το «μοντέλο του Βορρά» και ο ρόλος των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση
Νυχτερινή «επιχείρηση σκούπα» της Αστυνομίας – Πάνω από 800 έλεγχοι και 32 καταγγελίες για μεθυσμένους οδηγούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

 24.01.2026 - 13:06
Επόμενο άρθρο

Λονδίνο: Στηρίζει τις ενέργειες για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

 24.01.2026 - 13:51
Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

  •  24.01.2026 - 13:06
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

  •  24.01.2026 - 11:17
«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

  •  24.01.2026 - 14:58
Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

  •  24.01.2026 - 14:48
Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

  •  24.01.2026 - 11:51
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

  •  24.01.2026 - 11:09
Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

Η Πάφος αποκτά υπαίθρια Λαϊκή Αγορά – «Από το χωράφι στον πάγκο» τα τοπικά προϊόντα

  •  24.01.2026 - 14:35
Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

Ιράν: Προειδοποιεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

  •  24.01.2026 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα