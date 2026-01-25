Ecommbx
Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Από μεθυσμένους οδηγούς και ναρκωτικά μέχρι μαχαιροφορία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Από μεθυσμένους οδηγούς και ναρκωτικά μέχρι μαχαιροφορία

 25.01.2026 - 08:27
Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Από μεθυσμένους οδηγούς και ναρκωτικά μέχρι μαχαιροφορία

 25.01.2026 - 08:27

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά (7) προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Οι συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μαχαιροφορία, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 1,050 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 170 τροχαίες καταγγελίες.

Από αυτές, οι 39 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ άλλες 65 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

Με τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026 να απέχουν μόλις τέσσερις μήνες, το πολιτικό σύστημα της Κύπρου εισέρχεται στην τελική ευθεία χωρίς σαφές κέντρο βάρους και χωρίς ξεκάθαρες σταθερές. Η εικόνα που διαμορφώνεται, δεν παραπέμπει σε μια κλασική προεκλογική περίοδο, αλλά σε μια φάση πολιτικής αναδιάταξης, όπου οι ρόλοι επαναπροσδιορίζονται και οι βεβαιότητες καταρρέουν.

