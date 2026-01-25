Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Από μεθυσμένους οδηγούς και ναρκωτικά μέχρι μαχαιροφορία

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά (7) προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Οι συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μαχαιροφορία, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 1,050 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 170 τροχαίες καταγγελίες.

Από αυτές, οι 39 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ άλλες 65 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.