Σταμάτης Γονίδης: Παιδί που ήταν για μήνες σε κώμα, σηκώθηκε πάνω, αφού του είπα ένα τραγούδι μου

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος
Στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αλλά και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα, την πρώτη διμερή επίσκεψη του στο εξωτερικό από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.