Video: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στην Ελλάδα - Τρεις τραυματίες, πέντε αγνοούμενοι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και καίει πτέρυγα του εργοστασίου. Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 12 άτομα, τα πέντε εκ των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί. Από την πυρκαγιά, σύμφωνα με το trikalaola.gr, έχουν τραυματιστεί τρεις γυναίκες.

Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες ξέσπασε έπειτα από μεγάλη έκρηξη.



Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε στην πόλη και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.



Επί τόπου επιχειρούν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα