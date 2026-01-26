Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό – Πότε θα πραγματοποιηθεί – Όλες οι λεπτομέρειες

Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 κατά μήκος της παραλιακής οδού.

Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, 8.00π.μ.- 2.00μ.μ., θα δίνονται οι αριθμοί συμμετοχής στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Αγίου Ανδρέου 253, τηλ. 25745919).

Διευκρινίζεται ότι αριθμοί δεν θα δοθούν στο σημείο εκκίνησης.

Παρακαλούνται εκπρόσωποι των ομάδων που θα λάβουν μέρος στην Παιδική Παρέλαση να περάσουν από τα γραφεία κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες για να πάρουν αριθμό. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός συμμετοχής θα δοθεί με σειρά προσέλευσης και θα καθορίσει τη σειρά με την οποία θα παρελάσουν οι ομάδες. Θα προηγηθούν άτομα και ζεύγη.

Η παρέλαση θα αρχίσει στις 11.30π.μ. με σημείο εκκίνησης: Παραλιακός Δρόμος, φώτα τροχαίας Δημοσίου Κήπου, με κατεύθυνση προς το παλιό Λιμάνι. Γι’ αυτό παρακαλούνται τα παιδιά να βρίσκονται στο χώρο αυτό το αργότερο μέχρι τις 10.30π.μ.