Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗ Bank of New York απένειμε στην Τράπεζα Κύπρου το “STP AWARD 2025”
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Bank of New York απένειμε στην Τράπεζα Κύπρου το “STP AWARD 2025”

 26.01.2026 - 09:54
Η Bank of New York απένειμε στην Τράπεζα Κύπρου το “STP AWARD 2025”

Η Bank of New York απένειμε στην Τράπεζα Κύπρου το “STP AWARD 2025” για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ως αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των διαδικασιών που ακολουθεί για την εκτέλεση εμβασμάτων που εκτελούνται μέσω του συστήματος Swift.

Η Bank of New York είναι μία από τις ανταποκρίτριες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η Τράπεζα για συναλλαγές σε δολάρια Αμερικής. Το βραβείο απονεμήθηκε στην Τράπεζα αναγνωρίζοντας το υψηλό ποσοστό εμβασμάτων ( 98%)  που πραγματοποιήθηκαν αυτόματα χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε μη αυτοματοποιημένη παρέμβαση από τη Bank of New York (Straight Through Processing).

H Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας Κύπρου, Δέσποινα Κυριακίδου, δηλώνει πως «η Bank of New York βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία. Η απονομή αυτού του βραβείου αποτυπώνει την υψηλή ποιότητα στις συναλλαγές της Τράπεζας και την  εμπιστοσύνη που δείχνει ένας διεθνής οργανισμός προς τον οργανισμό μας. Η συνεργασία με την Bank of New York ενισχύει ακόμη περισσότερο τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε επιχειρηματικούς, θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.»

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στην Ελλάδα - Τρεις τραυματίες, πέντε αγνοούμενοι εργαζόμενοι
Ανοιχτή πρόσκληση του Πούτιν στον Τραμπ για επίσκεψη στη Μόσχα, τι αποκάλυψε Ρώσος υπουργός
«Κολυμπούν» στα εκατομμύρια δύο τυχεροί στο Τζόκερ - Πού παίχτηκαν τα «χρυσά» δελτία
Ενοίκια 2026: Γιατί οι τιμές δεν μειώνονται – Τι δείχνουν τα δεδομένα ανά επαρχία
Βροχές και παγετός στο... μενού - «Μουντό» το σκηνικό του καιρού - Τι προβλέπεται αυτή την εβδομάδα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου - Το διαφορετικό όνομα του Αγίου στην Κύπρο και το χωριό που γιορτάζει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό – Πότε θα πραγματοποιηθεί – Όλες οι λεπτομέρειες

 26.01.2026 - 09:43
Επόμενο άρθρο

Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

 26.01.2026 - 09:58
Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

Η εβδομάδα που ξεκινάει αναμένεται καθοριστική για το Κυπριακό, καθώς η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κατοχικό ηγέτη, με στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα στη Λευκωσία, με την Κυβέρνηση να προετοιμάζεται εντατικά, στοχεύοντας στον ορισμό διευρυμένης συνάντησης για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης, όπως αποτελεί πάγια θέση της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

  •  26.01.2026 - 06:23
Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε αυτεπάγγελτη έρευνα προχωρά η Αστυνομία μετά το βίντεο της Annie Alexui

Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε αυτεπάγγελτη έρευνα προχωρά η Αστυνομία μετά το βίντεο της Annie Alexui

  •  26.01.2026 - 08:20
Αννίτα Δημητρίου: Τοποθετήθηκε για Φαίδωνα, Σύκα, εγκληματικότητα και Video Gate - «Εχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται»

Αννίτα Δημητρίου: Τοποθετήθηκε για Φαίδωνα, Σύκα, εγκληματικότητα και Video Gate - «Εχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται»

  •  26.01.2026 - 10:10
Ενοίκια 2026: Γιατί οι τιμές δεν μειώνονται – Τι δείχνουν τα δεδομένα ανά επαρχία

Ενοίκια 2026: Γιατί οι τιμές δεν μειώνονται – Τι δείχνουν τα δεδομένα ανά επαρχία

  •  26.01.2026 - 06:31
Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

  •  26.01.2026 - 09:20
Στο κελί οι πέντε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Τους «καίνε» τα βίντεο

Στο κελί οι πέντε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Τους «καίνε» τα βίντεο

  •  26.01.2026 - 09:40
«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο

«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο

  •  26.01.2026 - 09:21
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει ανανεωμένο με ζεστή ατμόσφαιρα και γεύσεις που ταξιδεύουν στην Ινδία - Δείτε φωτογραφίες

Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει ανανεωμένο με ζεστή ατμόσφαιρα και γεύσεις που ταξιδεύουν στην Ινδία - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.01.2026 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα