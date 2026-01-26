Η Bank of New York απένειμε στην Τράπεζα Κύπρου το “STP AWARD 2025”

Η Bank of New York είναι μία από τις ανταποκρίτριες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η Τράπεζα για συναλλαγές σε δολάρια Αμερικής. Το βραβείο απονεμήθηκε στην Τράπεζα αναγνωρίζοντας το υψηλό ποσοστό εμβασμάτων ( 98%) που πραγματοποιήθηκαν αυτόματα χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε μη αυτοματοποιημένη παρέμβαση από τη Bank of New York (Straight Through Processing).

H Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας Κύπρου, Δέσποινα Κυριακίδου, δηλώνει πως «η Bank of New York βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία. Η απονομή αυτού του βραβείου αποτυπώνει την υψηλή ποιότητα στις συναλλαγές της Τράπεζας και την εμπιστοσύνη που δείχνει ένας διεθνής οργανισμός προς τον οργανισμό μας. Η συνεργασία με την Bank of New York ενισχύει ακόμη περισσότερο τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε επιχειρηματικούς, θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.»