Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις προκηρύξεις των πιο πάνω θέσεων καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου (https://www.ekk.org.cy/kenes-theseis-symplegmaton.../) και από τα γραφεία των Συμπλεγμάτων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις θέσεις Γραμματέα μισθοδοτικής κλίμακας Α9-Α11-Α13 και Α9-Α11-Α12 καθώς και για τις θέσεις Μηχανικού μισθοδοτικής κλίμακας Α9-Α11-Α12 λήγουν την Παρασκευή 30/1/2026. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για όλες τις υπόλοιπες θέσεις λήγει την Παρασκευή 6/2/2026.