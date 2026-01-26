Αννίτα Δημητρίου: Τοποθετήθηκε για Φαίδωνα, Σύκα, εγκληματικότητα και Video Gate - «Εχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται»

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στον σάλο που προκλήθηκε από τις καταγγελίες που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος και τον Νίκο Σύκα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων και τήρηση της νομιμότητας, μακριά από λαϊκισμούς και πολιτικές σκοπιμότητες.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην αυξανόμενη εγκληματικότητα, τονίζοντας ότι απαιτούνται πιο αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, αναφέροντας οτι «Εχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται».

Σε ό,τι αφορά το Video Gate, η Πρόεδρος της Βουλής τοποθετήθηκε για τις ευθύνες της Κυβέρνησης, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαφάνεια, θεσμική σοβαρότητα και πλήρη διερεύνηση των γεγονότων.

Τέλος, απάντησε και για την επίμαχη φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με επιχειρηματία εις βάρος του οποίου διεξάγεται αστυνομική έρευνα, δίνοντας τη δική της εξήγηση και ξεκαθαρίζοντας τη θέση της.

Δείτε βίντεο: