Χειμερινές αποδράσεις με την Louis Hotels!

Η Louis Hotels υποδέχεται τη χειμερινή περίοδο με αποκλειστικές προσφορές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία για κρατήσεις απευθείας στο louishotels.com.

Royal Apollonia | Λεμεσός

Το 5* Royal Apollonia, στην καρδιά της Λεμεσού, συνδυάζει όμορφη θέα στη θάλασσα, με προσεγμένες επιλογές εστιατορίων, και υπηρεσίες με έμφαση στην άνεση και τη ποιοτική φιλοξενία. Αυτά, σε συνδυασμό με το βραβευμένο Royal Spa, συνθέτουν το ιδανικότερο περιβάλλον για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Cali Resort & Spa | Πάφος

Ένας σύγχρονοs adults-only προορισμός χαλάρωσης 5 αστέρων που συνδυάζει μοντέρνα αισθητική, ποιοτικές υπηρεσίες και απόλυτη ηρεμία.

Ivi Mare | Πάφος

Ένα 5* adults-only ξενοδοχείο με ήρεμη ατμόσφαιρα και παραθαλάσσιο τοπίο.

Louis Phaethon Beach | Πάφος

Οικογενειακή εμπειρία σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Oι επισκέπτες που κλείνουν απευθείας στο louishotels.com απολαμβάνουν αποκλειστικές προσφορές και μοναδικά προνόμια.