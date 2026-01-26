Themasports lifenewscy
Χειμερινές αποδράσεις με την Louis Hotels!

 26.01.2026 - 10:10
Χειμερινές αποδράσεις με την Louis Hotels!

Μια απόδραση αποτελεί τον ιδανικό τρόπο να ξεφύγει κανείς από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Είτε πρόκειται για ανέμελες στιγμές δίπλα στη θάλασσα είτε για ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα πρόσωπα, η Λεμεσός και η Πάφος προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, με το ταίρι ή την οικογένεια.

Η Louis Hotels υποδέχεται τη χειμερινή περίοδο με αποκλειστικές προσφορές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία για κρατήσεις απευθείας στο louishotels.com.

Royal Apollonia | Λεμεσός
Το 5* Royal Apollonia, στην καρδιά της Λεμεσού, συνδυάζει όμορφη θέα στη θάλασσα, με προσεγμένες επιλογές εστιατορίων, και υπηρεσίες με έμφαση στην άνεση και τη ποιοτική φιλοξενία. Αυτά, σε συνδυασμό με το βραβευμένο Royal Spa, συνθέτουν το ιδανικότερο περιβάλλον για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Cali Resort & Spa | Πάφος
Ένας σύγχρονοs adults-only προορισμός χαλάρωσης 5 αστέρων που συνδυάζει μοντέρνα αισθητική, ποιοτικές υπηρεσίες και απόλυτη ηρεμία.

Ivi Mare | Πάφος
Ένα 5* adults-only ξενοδοχείο με ήρεμη ατμόσφαιρα και παραθαλάσσιο τοπίο.

Louis Phaethon Beach | Πάφος
Οικογενειακή εμπειρία σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Oι επισκέπτες που κλείνουν απευθείας στο louishotels.com απολαμβάνουν αποκλειστικές προσφορές και μοναδικά προνόμια.

Η εβδομάδα που ξεκινάει αναμένεται καθοριστική για το Κυπριακό, καθώς η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κατοχικό ηγέτη, με στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα στη Λευκωσία, με την Κυβέρνηση να προετοιμάζεται εντατικά, στοχεύοντας στον ορισμό διευρυμένης συνάντησης για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης, όπως αποτελεί πάγια θέση της.

