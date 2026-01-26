«Επιμένει» η γρίπη και ο κορωνοϊός - Ανησυχία από αύξηση νοσηλευόμενων στο ΓΝ Λεμεσού

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι κατά το σαββατοκύριακο, οι νοσηλευόμενοι με γρίπη Α' αυξήθηκαν από 14, σε 25 - και οι ασθενείς με κορονοϊό, από ένας αυξήθηκαν σε πέντε.

Ο κύριος Χαριλάου σημείωσε, παράλληλα, πως ο αριθμός των ασθενών με γρίπη Α' και covid στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ στις υπόλοιπες επαρχίες, δεν έχει διαφοροποιηθεί.

Πηγή: news.rik.cy