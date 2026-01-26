Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αργά σήμερα η κοινή συνάντηση της Ολγκίν με διαπραγματευτές

 26.01.2026 - 10:25
Αργά σήμερα η κοινή συνάντηση της Ολγκίν με διαπραγματευτές

Συνάντηση με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων για το Κυπριακό αναμένεται να έχει αργά σήμερα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν.

Οπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν θα έχει κοινή συνάντηση με τους διαπραγματευτές, με αντικείμενο την προεργασία ενόψει των χωριστών επαφών που θα έχει με τους δύο ηγέτες την Τρίτη αλλά και την κοινή συνάντηση των ηγετών με την Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου ως συνέχεια της συνάντησης, που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Η κ. Ολγκίν, φθάνει σήμερα στην Κύπρο όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 29 Ιανουαρίου. 

Την περασμένη εβδομάδα, ερωτηθείς σχετικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι "η δική μας επιθυμία είναι να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν διευρυμένη διάσκεψη, που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η εβδομάδα που ξεκινάει αναμένεται καθοριστική για το Κυπριακό, καθώς η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κατοχικό ηγέτη, με στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα στη Λευκωσία, με την Κυβέρνηση να προετοιμάζεται εντατικά, στοχεύοντας στον ορισμό διευρυμένης συνάντησης για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης, όπως αποτελεί πάγια θέση της.

