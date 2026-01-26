Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΝέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου
LIKE ONLINE

Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

 26.01.2026 - 10:45
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

Οι έλεγχοι στις χειραποσκευές πριν τα αεροπορικά μας ταξίδια έχουν γίνει πλέον ρουτίνα. Υρά σε μικρές συσκευασίες, laptop εκτός τσάντας, αιχμηρά αντικείμενα εκτός πτήσης. Υπάρχει όμως ένα gadget που τα τελευταία χρόνια μπαίνει όλο και πιο συχνά στο μικροσκόπιο των αεροπορικών αρχών και αυτό δεν είναι άλλο από το powerbank.

Για πολλούς ταξιδιώτες αποτελεί βασικό κομμάτι του ταξιδιού. Κρατά φορτισμένο το κινητό, το tablet ή τα ακουστικά, ειδικά σε μεγάλες πτήσεις. Ταυτόχρονα όμως θεωρείται και δυνητικός κίνδυνος, καθώς περιέχει μπαταρίες λιθίου που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να υπερθερμανθούν ή ακόμη και να προκαλέσουν φωτιά. Γι’ αυτό και από το 2026 οι κανόνες γίνονται αισθητά πιο αυστηροί.

Η Lufthansa Group, μαζί με άλλες αεροπορικές, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα powerbanks μέσα στο αεροσκάφος. Η μεταφορά τους παραμένει επιτρεπτή, όμως η χρήση τους κατά τη διάρκεια της πτήσης περιορίζεται δραστικά. Πλέον δεν θα μπορείς να φορτίζεις κινητό, tablet ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με powerbank, ούτε να φορτίζεις το ίδιο το powerbank από το ρεύμα του αεροπλάνου. Με απλά λόγια, το παίρνεις μαζί σου, αλλά δεν το χρησιμοποιείς.

Αλλαγές υπάρχουν και στον τρόπο αποθήκευσης. Τα powerbanks εξακολουθούν να επιτρέπονται μόνο στη χειραποσκευή, ωστόσο δεν θα μπορούν να τοποθετούνται στο πάνω ντουλάπι αποσκευών. Θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από το κάθισμα μπροστά σου ή επάνω σου, ώστε σε περίπτωση υπερθέρμανσης το πλήρωμα να έχει άμεση πρόσβαση.

Παράλληλα ισχύουν και συγκεκριμένα όρια ως προς την ποσότητα και την ισχύ. Κάθε επιβάτης μπορεί να μεταφέρει έως δύο powerbanks, με μέγιστη χωρητικότητα τα 27.000 mAh. Συσκευές με μεγαλύτερη ισχύ επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αεροπορικής εταιρείας, ενώ εξαίρεση προβλέπεται μόνο για powerbanks που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους.

Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σε όλες τις αεροπορικές του ομίλου Lufthansa, όπως η Lufthansa, η Austrian Airlines, η SWISS, η Eurowings, η Brussels Airlines, η Discover Airlines, η Edelweiss, η Air Dolomiti και η ITA Airways. Την ίδια στιγμή, μέσα στο 2025, απαγορεύσεις στη χρήση powerbanks έχουν ανακοινώσει και αεροπορικές όπως οι Emirates, Oman Air, Vietnam Airlines και Vietjet, ενώ στην Κίνα, σε εσωτερικές πτήσεις, επιτρέπονται μόνο συσκευές που φέρουν τη σήμανση CCC.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Από φέτος το powerbank δεν αρκεί απλώς να βρίσκεται στη χειραποσκευή σου. Πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς τι επιτρέπεται και τι όχι, αλλιώς το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει με… άδεια μπαταρία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στην Ελλάδα - Τρεις τραυματίες, πέντε αγνοούμενοι εργαζόμενοι
Ανοιχτή πρόσκληση του Πούτιν στον Τραμπ για επίσκεψη στη Μόσχα, τι αποκάλυψε Ρώσος υπουργός
«Κολυμπούν» στα εκατομμύρια δύο τυχεροί στο Τζόκερ - Πού παίχτηκαν τα «χρυσά» δελτία
Ενοίκια 2026: Γιατί οι τιμές δεν μειώνονται – Τι δείχνουν τα δεδομένα ανά επαρχία
Βροχές και παγετός στο... μενού - «Μουντό» το σκηνικό του καιρού - Τι προβλέπεται αυτή την εβδομάδα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου - Το διαφορετικό όνομα του Αγίου στην Κύπρο και το χωριό που γιορτάζει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αργά σήμερα η κοινή συνάντηση της Ολγκίν με διαπραγματευτές

 26.01.2026 - 10:25
Επόμενο άρθρο

Video: Δραματική διάσωση παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από τα νερά στο Νταγκεστάν

 26.01.2026 - 11:07
Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

Η εβδομάδα που ξεκινάει αναμένεται καθοριστική για το Κυπριακό, καθώς η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κατοχικό ηγέτη, με στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα στη Λευκωσία, με την Κυβέρνηση να προετοιμάζεται εντατικά, στοχεύοντας στον ορισμό διευρυμένης συνάντησης για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης, όπως αποτελεί πάγια θέση της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

Κυπριακό: Η επιστροφή της Ολγκίν και η τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν - Τα ανοιχτά ζητήματα

  •  26.01.2026 - 06:23
Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε αυτεπάγγελτη έρευνα προχωρά η Αστυνομία μετά το βίντεο της Annie Alexui

Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε αυτεπάγγελτη έρευνα προχωρά η Αστυνομία μετά το βίντεο της Annie Alexui

  •  26.01.2026 - 08:20
Αννίτα Δημητρίου: Τοποθετήθηκε για Φαίδωνα, Σύκα, εγκληματικότητα και Video Gate - «Εχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται»

Αννίτα Δημητρίου: Τοποθετήθηκε για Φαίδωνα, Σύκα, εγκληματικότητα και Video Gate - «Εχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται»

  •  26.01.2026 - 10:10
Ενοίκια 2026: Γιατί οι τιμές δεν μειώνονται – Τι δείχνουν τα δεδομένα ανά επαρχία

Ενοίκια 2026: Γιατί οι τιμές δεν μειώνονται – Τι δείχνουν τα δεδομένα ανά επαρχία

  •  26.01.2026 - 06:31
Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

  •  26.01.2026 - 09:20
Στο κελί οι πέντε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Τους «καίνε» τα βίντεο

Στο κελί οι πέντε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Τους «καίνε» τα βίντεο

  •  26.01.2026 - 09:40
«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο

«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο

  •  26.01.2026 - 09:21
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει ανανεωμένο με ζεστή ατμόσφαιρα και γεύσεις που ταξιδεύουν στην Ινδία - Δείτε φωτογραφίες

Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει ανανεωμένο με ζεστή ατμόσφαιρα και γεύσεις που ταξιδεύουν στην Ινδία - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.01.2026 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα