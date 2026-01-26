Themasports lifenewscy
Video: Δραματική διάσωση παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από τα νερά στο Νταγκεστάν
LIKE ONLINE

 26.01.2026 - 11:07
Video: Δραματική διάσωση παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από τα νερά στο Νταγκεστάν

Τις δραματικές στιγμές που κατέληξαν στη διάσωση ενός παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από τα ορμητικά νερά στο Νταγκεστάν της Ρωσίας κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες - ο ένας μόνο με τα εσώρουχά του - να έχουν κρεμαστεί από μια μεταλλική δοκό και να πιάνουν το παιδί ενώ το ταξί παρασυρόταν από το νερό στο κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης.

Αφού κατάφεραν να πιάσουν το παιδί, το παρέδωσαν σε έναν τρίτο άνδρα που το έβγαλε με ασφάλεια στην όχθη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι παράτολμοι ερασιτέχνες διασώστες έβγαλαν με ασφάλεια και τη μητέρα του παιδιού που ήταν μέσα στο ταξί ενώ κατά τις ίδιες πηγές, ζωντανός βγήκε και ο οδηγός του οχήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους διασώστες ονομάζεται Assadulla Magomedov, εκπαιδευόμενος από τη σχολή Abdulmanap Nurmagomedov, που έχει πάρει το όνομά της από έναν θρυλικό προπονητή MMA.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η εβδομάδα που ξεκινάει αναμένεται καθοριστική για το Κυπριακό, καθώς η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κατοχικό ηγέτη, με στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα στη Λευκωσία, με την Κυβέρνηση να προετοιμάζεται εντατικά, στοχεύοντας στον ορισμό διευρυμένης συνάντησης για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης, όπως αποτελεί πάγια θέση της.

